Cinco dicas de passeios para aproveitar a semana em São Paulo

Biblioteca de São Paulo

A biblioteca completa sete anos no sábado (11). Às 11h, tem bate-papo sobre literatura marginal com Rodrigo Ciríaco e Renan Inquérito e, às 16h, a companhia Pia Fraus apresenta ‘Gigantes de Ar’. Ao longo do dia, os palhaços Jacinto e Sandoval fazem intervenções. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (11), 9h30/17h. Grátis.

Carnaval Animal

A festa de rua é para os pets e seus donos. Além de uma feira de gastronomia vegana, a programação terá desfile de fantasias com cães para adoção, oficinas e atividades recreativas para crianças. R. General Jardim, entre os nº 228 e 290, República. Dom. (12), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/Cvnimal

Diálogos Ausentes – O Negro na Dança

Dentro da série Diálogos Ausentes, um encontro debate a presença afro-brasileira na dança. Participam do bate-papo a artista cênica Deise Brito e os bailarinos Rui Moreira, Nega de Souza e Thais Cristina da Silva Ramalho. Itaú Cultural (90 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (14), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fundação Ema Klabin

A casa-museu era a antiga residência da colecionadora Ema Gordon Klabin. Além de conhecer o casarão da década de 1950, é possível ter acesso a seu amplo acervo, com obras de nomes como Tarsila do Amaral, Marc Chagall e Portinari. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/17h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb. e dom., grátis).

Planetário Aristóteles Orsini

Inaugurado em janeiro de 1957, o Planetário do Ibirapuera foi o primeiro do País. Ele passou por reformas e reabriu com quatro sessões diárias, cada uma delas com 40 minutos de duração. As sessões são para crianças maiores de 5 anos. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5575-5206. Sáb., dom. e fer., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).