Cinco dicas de passeios para aproveitar a cidade no fim do ano

Mega Roller Skate Park

Em tempo para as férias escolares, a zona norte ganhou, há uma semana, o complexo de entretenimento Mega Roller Skate Park. Em um espaço com cerca de 2.500 m² uma das principais atrações é um rinque de patinação ao estilo ‘vintage’ – com direito a discotecagem, telão, luzes coloridas e patins do tipo quatro rodas.

Para manter o clima de nostalgia, há também fliperamas com jogos antigos e mesas de pebolim. E, para os mais aventureiros, foi construída uma pista para skate e patins com obstáculos. Se não tiver equipamentos, é possível alugar patins (R$ 10) e capacete (R$ 2). Depois de gastar muita energia nas pistas (a entrada dá direito a uso ilimitado), mate a fome na lanchonete. O local ainda prevê a inauguração de um espaço para boliche. R. José de Oliveira, 1.011, 2255-2112. 14h/22h (sáb., 14h/4h; dom., 14h/ 20h). Fecha sáb. (24). R$ 35.

Casa Mário de Andrade

O espaço é a antiga moradia de Mário de Andrade. Além de receber eventos culturais, também possui uma mostra permanente sobre a vida do escritor. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 10h/18h (fecha dom. e 2ª). Fecha sáb. (24) e dom. (25). Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Planetário Aristóteles Orsini

Inaugurado em 1957, o Planetário do Ibirapuera foi o primeiro do País. Recém-reformado, funciona com quatro sessões diárias. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5575-5206. 4ª a dom., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Museu da Casa Brasileira

Especializado em design e arquitetura, o museu ocupa uma mansão da década de 1940. Agora, a mostra permanente exibe também suas aquisições mais recentes. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha sáb. (24) e dom. (25). R$ 7 (sáb. e dom., grátis).

Museu do Futebol

No Estádio do Pacaembu, o espaço convida para um passeio interativo pelo universo do futebol. A história da ‘paixão nacional’ é contada com recursos multimídia. Até 30/1, o museu terá entrada gratuita. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Fecha sáb. (24) e dom. (25). Grátis.