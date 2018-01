Cinco dicas de passeios em São Paulo para esta semana

Foto: Leandro Godoi

JoinUs Festival

A 2ª edição do festival (foto) conta com atrações de dança, música, cinema, circo, arte urbana e gastronomia. Durante 12 horas de festa, o evento recebe mais de 40 artistas, como a banda Fizz Jazz (12h). Uma mostra de curtas será exibida a partir das 15h. Pça. Olavo Bilac, s/nº, Barra Funda. Dom. (30), 10h/22h. Grátis. Programação: bit.ly/JUsFest

Festa Julina

Na Vila Butantan, food trucks e restaurantes servem releituras de comidas típicas dessa época do ano, como vinho quente com chocolate belga (R$ 12), sopa de milho verde (R$ 8) e a tradicional canjica de milho (R$12). A partir das 14h, a cantora Kelly Marquez apresenta repertório com canções de xote, baião e forró. Para as crianças, brincadeiras como touro mecânico, cama elástica e a barraca de pesca ficam abertas até o fim da festa. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (29), 11h/22h. Grátis.

Festival Arte Serrinha

Para a última semana do evento, o Cine Rancho exibe, neste sábado (29), o filme ‘Vermelho Russo’, do brasileiro Charly Braun. No domingo (30), Bárbara Eugenia e Tatá Aeroplano lançam o disco ‘Vida Ventureira’ (18h). Estrada Municipal José Vaccari, s/nº, Bragança Paulista, 2691-2454. Até dom. (30). Programação: www.arte serrinha.com.br

Virada Zen Market

Na primeira edição, o evento conta com sessões de ioga e meditação, como a ‘Meditação Ativa do Osho’ (11h), modalidade que inclui dança, e ioga para crianças com Flavia Schuler, da Fityoga (11h). Expositores vendem produtos apropriados para essas práticas, como roupas e incensos artesanais. O DJ Luiz Franco toca músicas indianas e eletrônicas no local. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (29), 11h/20h. Grátis.

Visitando Sérgio Mamberti

O ator de teatro, cinema e televisão é o convidado da série ‘Em Primeira Pessoa’ e discute momentos da carreira, com trabalhos em quase 70 peças teatrais, 25 filmes e 16 telenovelas. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 2ª (31), 19h30. R$ 4,50/R$ 15.