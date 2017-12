Cinco dicas de onde comprar pratos prontos para o almoço de Páscoa

Foto: Iara Venanzi

Na Casa Santa Luzia, os pratos e doces ficam disponíveis nos balcões da rotisseria, padaria e confeitaria. Na seleção, há bacalhau à portuguesa (R$ 215, o quilo; foto), pernil suíno fatiado ao molho do assado (R$ 128, o quilo), e torta vegana de chocolate meio amargo com frutas secas (R$ 63, 460 g). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom. e fer.).

Chef do Lá da Venda, Helô Bacellar prepara o escondidinho de bacalhau com mandioquinha (R$ 45), em porção que serve até duas pessoas. Outra pedida para levar é a torta de palmito (R$ 32, 650g). R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/17h30).

Foto: Lucas Terribili

A rotisseria Mesa III faz pratos para uma refeição completa. No cardápio: vitela recheada com espinafre, cenoura, passas e pistache (R$ 130, o quilo), e ‘Verrine de Brownie’ (R$ 90, o quilo). R. da Prata, 546, Campo Belo, 5041-0756. 9h/19h (sáb., até 16h; dom. e fer., 9h/14h).

No Don Carlini Pasta & Co, o bacalhau surge em lascas na salada, em postas e como recheio da ‘Mezzaluna de Bacalhau Mantecato’ (120, o quilo). Para acompanhar a massa, há molho rústico de tomate assado com azeitonas pretas (R$ 25, 300 g). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h).

Foto: Bruno Geraldi

A quiche de salmão defumado com espinafre e limão-siciliano (R$ 75/R$ 120; foto) é uma das sugestões da Torteria. A casa também faz torta de camarão e abóbora (R$ 130). R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros, 4306-6918. 10h/20h (sáb., até 17h; fecha dom.). Hoje (14), 9h/14h.