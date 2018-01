Cinco dicas de bares para a semana

Foto: Bar da Dona Onça/Div.

Para comemorar seus 9 anos, o Bar da Dona Onça faz sua tradicional festa Águas de Janaína,

na 2ª (13), às 17h. Com participação de chefs e de escolas de samba, o evento tem no cardápio pratos como o arroz de frutos do mar (R$ 25; foto acima). Copan. Av. Ipiranga, 200, lj. 27 e 29, 3257-2016. 12h/23h (5ª a sáb., 13h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

75 Beer

O bar é também um empório. Além de servir chopes, como a Coruja Viva (R$ 14,90, 330 ml) e a Schornstein Pilsen (R$ 8,90, 330 ml), vende mais de 200 rótulos de cervejas nacionais e importadas.

A porção de fritas com cheddar e bacon (R$ 21) é uma delícia. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 17h/0h (sáb., 14h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dublin

A decoração, as cervejas e os chopes importados, como o irlandês Guinness (com preço promocional a R$ 25, o pint), podem até fazer você pensar que está em um bar europeu. O local é frequentado por jovens que curtem pop rock de bandas que tocam ao vivo e que podem aproveitar as cervejas até nos pratos: o filé mignon (R$ 39,50) é feito com molho agridoce à base de Guinness. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 178, V. Nova Conceição, 3044-4194. 18h/2h (5ª, até 3h; 6ª, até 4h; sáb., 20h/4h; fecha dom. a 3ª). Entrada: R$ 10/R$ 40 (após 21h, e sáb., após 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e prateleira repleta de garrafas. Mas, nos dias quentes, é a arejada varanda, com teto retrátil, o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cervejas Original e Serramalte (R$ 11, 600 ml) Os saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 31,90, 10 unid.) são destaques do cardápio. Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h30/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das caipirinhas mais conhecidas e comentadas da cidade

(R$ 19/R$ 35). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo-de-moça são os hits. Mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 7,80, claro;R$ 9, black) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 30, 8 unid.) e as cremosas – e famosas – coxinhas (R$ 30, 6 unid.). R. Conceição Veloso,

54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos. Manobr.: R$ 10. www.velosobar.com.br