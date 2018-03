Cinco casas para comemorar o Dia da Pizza

A Bráz celebra com a nova ‘Pizza da Estação’, com molho de tomate, calabresa seca, pecorino ralado, muçarela de búfala e brócoli italiano (R$ 78, calzone; foto). R. Vupabuçu, 271, Pinheiros, 3037-7975.

Domingo (10) terá festa na Veridiana, das 12h às 16h30. A casa vai servir drinques (R$ 19, cada) e pizza em pedaço, por R$ 8, como a que leva tomatinhos do Vesúvio (foto). R. Turiaçu, 98, Perdizes, 3862-8111.

Um dos destaques do cardápio do Bazar da Pizza é redonda ‘Bazar’, com molho de tomate, abobrinha fatiada, muçarela de búfala e parmesão (R$ 49,90). Casquinhas de massa de pizza com limão e pimenta (R$ 10,90) são boas opções de petiscos. R. Henrique Monteiro, 35, Pinheiros, 3816-6338.

Para anteceder as pizzas da Glória e Maria, há antepastos e salgados como a ‘Pelota Napolitana’, bolinha de massa de pizza com muçarela, molho de tomate, parmesão e orégano (R$ 11,60). Entre as redondas, prove a de alho negro, ricota, muçarela de búfala, tomate cereja e pistache (R$ 66), ou a ‘Caponata Siciliana’, com muçarela, berinjela, pimenta, cebola, uva passa e nozes (R$ 63,90). Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1.668, Butantã, 3726-7070.

O conhecido chef pizzaiolo Franco Ravioli, do Pizza Bros., apresenta criações como a ‘Gênova’, com pesto verde, tomate, queijo de cabra, azeitona e manjericão (R$ 80,30), e a ‘Tartufata’, que leva molho de tomate, funghi secchi, rúcula, raspas de parmesão e azeite trufado (R$ 83,60, a grande). No almoço, monta bufê, porR$ 39,90, de 2ª a 6ª, e R$ 48,90, aos sáb., dom. e feriados. Av. Moema, 684, Moema, 5052-5263.