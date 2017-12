Seis baladas para o fim de semana na cidade

+ A festa UniK ID traz ao Brasil o DJ e produtor inglês Nick Warren (foto). Com quase 30 anos de carreira, o integrante do duo Way Out West é um dos principais nomes do house progressivo internacional. Audio (900 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 90/R$ 180. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Sexta Sensorial

Inaugurada há um mês, a Blitz Haus conta com novo sistema de iluminação 3D, nova decoração e duas pistas. Na festa, doses de drinques psicodélicos são distribuídas pela balada, que toca pop, funk e R&B. R. Augusta, 657, Consolação, 4508-7256. Hoje (15), 22h/6h. R$ 30/R$ 80. Inf.: bit.ly/SensorialBlitz

Fantasies

Com uma pista ao ar livre e outra instalada dentro de um vagão de trem desativado, a Nos Trilhos recebe a última festa a fantasia de 2017. Tocando ritmos que vão do rock e indie ao hip hop e reggaeton, a balada também promove um concurso de melhor fantasia – o vencedor ganha R$ 100 para beber no local. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (16), 23h/6h. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Paparico

Na última edição deste ano, a festa promete tocar o melhor do trash, pop, rock, brasilidades e hits dos anos 1980. A Gruta Bar. R. Major Quedinho, 112-A, Centro, 3231-0185. Sáb. (16), 22h. R$ 10.

Santo Forte Brasil

Comandada por Tutu Moraes, a última edição de 2017 da festa toca brasilidades, com participação de Chiquinho Fernandes. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, metrô Barra Funda, 4306-4220. Sáb. (16), 23h55/7h. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Gringo Party

A festa convida turistas e estrangeiros na cidade para formar uma das festas mais ecléticas da Rua Augusta. Hits do pop, electro, house, indie, funk e samba se dividem entre as duas pistas da Lab Club, com os DJs Jahdiel Ramires, Raphinha Lucchesi, Adan Stokinger, The Twins e Lucas Guillen. R. Augusta, 523, Consolação. 3ª (19), 23h/6h. R$ 15/R$ 4o.