Cinco atrações para as crianças no fim de semana

Foto: Claudio Higa/divulgação

Sanfona Velha do Fole Furado

No musical (acima), Cris Miguel e Danilo Tomic convidam para um passeio pelos ritmos populares do Brasil. Os bonecos dão vida a Severino do Xaxado em sua viagem ao Rio, em busca de uma sanfona. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. Sessões extras: 2 e 15/11, 16h. R$ 5/R$ 17. Até 15/11.

Se Chove, Não Molha!!

O Circo Vox faz curta temporada no Teatro Porto Seguro com a peça ‘Se Chove, Não Molha!!’. No espetáculo, uma família de palhaços tenta apresentar um show, mas nada parece funcionar. 60 min. Rec. da produção: livre. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de sáb. (22). Sáb. e dom., 11h e 15h. R$ 30/R$ 40. Até 30/10.

Viagem pelo Mundo Através das Histórias

A mostra interativa é uma viagem aos cinco continentes. O grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias exibe diversos objetos que servirão para atividades paralelas, como contação de histórias. Rec. da produção: livre. Caixa Cultural (75 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/12.

Fábrica de Brinquedos

O espetáculo da Cia. LaMala se passa em um laboratório. Nele, o público conhece um inventor maluco e suas criações, como uma boneca que tem vida. Dir. Marcelo Lujan. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (22) e dom. (23), 12h. R$ 6/R$ 20.

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire e do ator Gabriel Manetti, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio ao show, pequenas histórias são encenadas e o público interage com os músicos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 30/10.