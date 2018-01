Cinco atrações infantis para um fim de semana em família

Foto: Estudio Barbarella

Kids Festival

Como parte do 21º Cultura Inglesa Festival, o Kids Festival tem oficinas, brincadeiras e teatro neste fim de semana. Entre as atrações, uma instalação (foto) imita uma floresta em homenagem a Charles Darwin. Rec. da produção: livre. Cultura Inglesa Pinheiros. R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. Sáb. (3) e dom. (4), 10h/17h30. Grátis. Inf.: bit.ly/KidFest17

Ninho Musical

Fabiana Goddoy mistura teatro e música na apresentação voltada para bebês. Os pequenos podem participar do show, cantando e ajudando a artista no palco. 45 min. Rec. da produção: 6 meses a 6 anos. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. A partir de sáb. (3). Sáb., 15h e 16h. R$ 40. Até 27/6.

O Dragão de Fogo

O jovem Shun Li terá de salvar sua aldeia de um grande incêndio provocado por um dragão. O espetáculo é inspirado em uma fábula oriental e é montado no estilo teatral da Ópera de Pequim. Dir. Marcelo Lazzaratto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (3). Sáb., 11h. Sessão extra: 15/6, 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/7.

Fim de Semana em Família

Esta edição será em clima de circo com o Grupo Esparrama. Às 14h, eles organizam a oficina ‘O Palhaço’, com jogos e brincadeiras. Depois, às 16h, é hora da oficina ‘Ânimo’, sobre a criação e manipulação de bonecos. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (3) e dom. (4), 11h30/ 17h. Grátis.

Menino Coragem

Com bonecos, o espetáculo conta as aventuras de dois irmãos que se perdem dos pais e vivem uma aventura entre seres surreais. Com Cia. Articularte. Texto e dir. Dario Uzam. 45 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 24/6.