Cinco atrações infantis para o fim de semana

Foto: divulgação

O que seus animais de estimação fazem quando você não está por perto? Na animação Pets: A Vida Secreta dos Bichos, eles não ficam apenas em casa, ansiosos pelo retorno de seus donos. Ao contrário, fazem festas e vivem aventuras pela cidade.

Nova aposta da produtora Illumination, a mesma da franquia ‘Meu Malvado Favorito’ e de ‘Minions’, o filme tem como protagonista o cachorro Max. No enredo, sua vida pacata é colocada em xeque quando sua tutora Katie adota o grandalhão Duke. Os dois cães não conseguem se entender e, após uma briga, são levados pela carrocinha.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perdidos em Nova York, eles se envolvem com uma gangue de animais abandonados, liderados por um coelho que de fofo não tem nada. Enquanto isso, a cadela Gidget reúne os bichos da vizinhança e parte em uma divertida jornada para resgatar os dois.

Veja outras atrações infantis para o fim de semana:

Café Concerto

O espetáculo é montado pelo Circo Amarillo. No palco, o grupo apresenta números de palhaço com trilha sonora executada ao vivo. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (27), 14h. Grátis.

Caymmi – Sereias e Pescadores

O musical é uma homenagem da Orquestra Vozes do Violão a Dorival Caymmi. Com ajuda de bonecos e a participação da atriz Cris Miguel, a peça conta as aventuras de três pescadores. Dir. Cláudio Weizmann. 75 min. Rec. da produção: livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (28), 15h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

A Menina e o Sabiá

O espetáculo faz uso da dança e de acrobacias aéreas para narrar a história de amor e amizade entre uma menina e um sabiá preso em uma gaiola. Grupo Ares. Dir. Monica Alla. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Espaço Circo (245 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (27), 14h; dom. (28), 11h30 e 15h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fim de Semana em Família

Neste fim de semana no Itaú Cultural, há ‘Oficina de Autômatos’ com Glauco Paiva, do Grupo Tinker Lab, às 14h. Mais tarde, às 16h, a Cia. Giz de Cena apresenta o espetáculo ‘5 Dançadeiras… Peiras Meiras Dimofeiras Seracoteiras’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (27) e dom. (28), 13h30/17h. Grátis.