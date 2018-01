Cinco atrações infantis para o fim de semana em SP

Foto: divulgação

Neste fim de semana, a Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia, próxima ao metrô Vila Madalena, recebe o Festival Circo Sem Fim, apresentando artistas brasileiros e internacionais renomados.

Sábado (3) haverá dois espetáculos, ‘Carta-branca’, com a Cia. do Relativo, e ‘Cabaré’, um show de variedades com artistas de diferentes países.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo (4), será apresentado ‘H2O Boom’, com El Gran Enano; ‘Andarilho’, com a Cia. da Pegada

(foto); e ‘Tudo com Amor, por Favor’, com Martas vs Palitos. Ao final de cada apresentação, será passado o chapéu, para se recolher contribuições espontâneas do público. Rec. da produção: livre.

Pça. Dr Vicente Tramonte Garcia, acesso pela R. General Góis Monteiro, Pompeia. Sáb. (3) e dom. (4), 15h/19h. Grátis.

Confira outras atrações infantis para o fim de semana:

Vou-Eu

No espetáculo, a atriz Thais Pimpão interpreta a menina Laila, que encontra uma joaninha em seu ombro. Em forma de monólogo, a peça fala sobre encontros e memórias. Dir. Gustavo Kurlat. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia dom. (4). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 18/12.

Viagem pelo Mundo Através das Histórias

A mostra interativa é uma viagem aos cinco continentes. Nela, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias exibe diversos objetos que servirão para atividades paralelas, como contação de histórias e oficinas. Rec. da produção: livre. Caixa Cultural (75 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (4).

O Natal de Patati Patatá

A dupla de palhaços mistura repertório natalino com sucessos da carreira no show. Também estarão no palco personagens de sua série de TV. 90 min. Rec. da produção: livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. A partir de sáb. (3). Sáb. e dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 120. Até 18/12.

Cia. Bonecos Urbanos

Para comemorar seus 18 anos, a companhia monta dois espetáculos de seu repertório infantil. No sábado (3), será apresentado ‘No Curso do Rio’. Já no domingo (4) é a vez de ‘Bonecos, Ritmos & Músicas’. Rec. da produção: livre. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Sáb. (3) e dom. (4), 16h. Grátis.