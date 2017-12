Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Luciana Borges/divulgação

SlowKids

A ideia do projeto SlowKids é fazer com que as crianças deem um tempo nas tecnologias e aproveitem o dia ao ar livre. Esta edição será no Parque Villa-Lobos, com uma programação de brincadeiras e shows com a Pequena Orquestra Interativa e a Banda Estralo. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. Sáb. (1º), 9h/16h. Grátis.

FIM?

Nova peça do Grupo Esparrama, ‘FIM?’ traz um mundo devastado, onde duas baratas comemoram a extinção dos humanos. Porém, elas não contavam que ainda havia uma dupla de palhaços para estragar a festa. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (1º). Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 27/11.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Banda Mirim

Em suas apresentações, a trupe de 14 artistas mistura teatro, circo e música. Eles lembram seus 12 anos de carreira no show, com sucessos de seu repertório. Rec. da produção: livre. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Sáb. (1º), 15h. Grátis.

Viagem pelo Mundo Através das Histórias

A mostra interativa é uma viagem aos cinco continentes. Nela, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias dispõe objetos que servirão para atividades paralelas, como contação de histórias e oficinas. Rec. da produção: livre. Caixa Cultural (75 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (1º), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Dom. (2), 13h/19h. Grátis. Até 4/12.

A Bela e a Fera

O clássico infantil é adaptado no musical do diretor Billy Bond. A história é contada por 14 atores, com o auxílio de tecnologias como levitação e projeções 4D. 100 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. A partir de sáb. (1º). Sáb., 15h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 120. Até 16/10.