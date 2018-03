Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Daniela Dacorso/divulgação

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a exposição apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’ segundo a tradição asteca. 4 anos. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Inauguração: sáb. (11). 10h30/ 19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis.). Até 30/6.

Bita e as Brincadeiras

O ‘Mundo Bita’ leva suas aventuras para o palco. No espetáculo, as crianças Lila, Tito e Dan vão conhecer um universo novo de brincadeiras sem tecnologias. Dir. Maurício Vogue. 60 min. Rec. Da produção: livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de sáb. (11). Sáb. e dom., 15h. R$ 60/R$ 80. Até 26/3.

Super Toka Noturno

Nesta sexta-feira (10), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. 6ª (10), 19h. R$ 120 (inclui lanche).

Gagá

No espetáculo, o diretor Marcelo Romagnoli se inspira no ‘teatro do absurdo’ para falar sobre velhice e infância. No enredo, Lelé e Tantã preparam uma surpresa para seu cuidador, o Sr. Gagá. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia dom. (12). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/4.

Nerina – A Ovelha Negra

O espetáculo do Maracujá Laboratório de Artes é baseado na obra de Michele Iacocca. Nele, a história de Nerina, uma ovelha negra que não é aceita em seu próprio rebanho. Dir. Fernanda Maia e Sidnei Caria. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-770. A partir de sáb. (11). Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 23/4.