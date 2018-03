Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Banda Estralo faz temporada no Teatro Morumbi Shopping. Foto: Italo Cardoso/divulgação

Banda Estralo

Neste mês, a Banda Estralo (foto) faz temporada no Teatro Morumbi Shopping. Aos sábados, o grupo apresenta o show ‘Estórias de Cantar’, com repertório da MPB. Já o domingo é dia de rock’n’roll, com ‘Estralando o Roque’. Rec. da produção: livre. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Chácara S. Antônio, 5183-2800. A partir de sáb. (4). Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 26/3.

Abre-alas para Chiquinha Gonzaga

No show em homenagem ao Dia da Mulher, o grupo Contos e Cantos mistura contação de histórias e música. Eles abordam a vida de Chiquinha Gonzaga por meio de sua música. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (5), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Banda do Bloquinho

A folia da Banda do Bloquinho é neste fim de semana. Em uma praça na Aclimação, a festa tem marchinhas tradicionais, bonecos de Olinda, brincadeiras e até oficina de fantasias. Rec. da produção: livre. Pça. Rosa Alves da Silva, s/nº, Aclimação. Dom. (5), 10h. Grátis. Inf.: bit.ly/Bloqinf2017

Carmencita

A atriz Cris Miguel apresenta a ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, em versão mirim. No trabalho solo, a artista une música ao vivo com vários instrumentos, dança flamenca e teatro de bonecos. Dir. Danilo Tomic. 50 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (4), 16h. Grátis.

O Mistério no Expresso do Oriente

Baseado na obra de Agatha Christie, o espetáculo traz o mistério por trás do desaparecimento de um passageiro em um trem. Para solucionar o caso, entra em ação o detetive Hercule Poirot. Dir. Maristela Chelala. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (4). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/3.