Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Warner Bros/divulgação

Lego Batman: O Filme

Depois de ‘Uma Aventura Lego’, de 2014, o Batman, agora, ganha seu próprio filme na forma dos famosos brinquedos de montar. A animação traz o homem-morcego em uma nova aventura contra o crime em Gotham. No entanto, para deter o vilão Coringa, ele terá a ajuda de um garoto órfão que adotou, Robin. Confira horários e salas.

O Universo Casuo

Com trilha de Charlie Dennard, o espetáculo foi desenvolvido pelo artista Marcos Casuo durante a turnê de ‘Alegria’, do Cirque du Soleil. Nele, um palhaço de um universo paralelo está preocupado com Terra, que parece perder suas cores naturais. 90 min. Rec. da produção: livre. Citibank Hall (4.023 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (10) e sáb. (11), 21h. R$ 80/R$ 200.

Tic Tic Tati

O show da cantora Fortuna presta uma homenagem à escritora Tatiana Belinky. São interpretados seus poemas, musicados por Hélio Ziskind. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 26/2.

Esparrama pela Janela

O espetáculo que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão faz nova temporada. Entre esquetes, a história de um morador de um prédio que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Pres. João Goulart, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. Dom., 16h (em caso de chuva, o espetáculo é cancelado). Grátis. Até 19/2.

Fim de Semana em Família

Nesta edição, as educadoras Flora Reyes e Flávia Prazeres ministram a oficina ‘Viagens Musicais’, com brinquedos e instrumentos, às 14h. Mais tarde, às 16h, há contação de histórias e oficina de mamulengos com o grupo As Clês. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (11) e dom. (12), 11h30/ 17h. Grátis.