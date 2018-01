Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Enio Nogueira/divulgação

Cia. Pia Fraus

A companhia de teatro de bonecos Pia Fraus volta ao Teatro Morumbi Shopping para curta temporada de dois de seus espetáculos. Aos sábados, é montado ‘Bichos do Brasil’. Já domingo é dia de ‘Círculo das Baleias’ (foto). Livre. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (4). Sáb. e dom., 17h. R$ 60. Até 26/2.

POIN & Circo

No projeto, a Pequena Orquestra Interativa – POIN convida grupos e artistas circenses para dividir o palco. É um convidado a cada fim de semana: sábado (4) e domingo (5), tem o Projeto Triskle. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 19/2.

Era uma Era

Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, o espetáculo conta a história de um rei que faz de tudo para ganhar destaque na história do seu reino. Dir. Verônica Gentilin. 70 min. Rec. da produção: 6 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. A partir de 6ª (3). 6ª, sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso no dia a partir das 9h). Até 19/2.

Fim de Semana em Família

Na programação, há oficina de origamis, às 14h. Mais tarde, às 16h, o Grupo Caleidoscópio apresenta o espetáculo de teatro de sombras ‘Andersen sem Palavras’. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Sáb. (4) e dom. (5), 14h/17h. Grátis.

Pequenos Mundos

O espetáculo português é indicado para os bem pequenos, com até 3 anos de idade. Como um jogo, dois atores apresentam pequenos mundos, com formas e sons. Com Grupo Fadas e Elfos. 65 min. Sesc Pinheiros. Sala de Oficinas. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (4) e dom. (5), 11h e 15h. R$ 3/R$ 10 (até 12 anos, grátis).