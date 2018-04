Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Andreia Machado/divulgação

Festival Infantil de Férias

No fim de semana, o Citibank Hall recebe shows no Festival Infantil de Férias. Começa na sexta-feira (27) com ‘Danny Pink e Os Ursinhos Quadrados’. O sábado (28) é de ‘Bita e Os Animais’. Já no domingo (29), tem ‘Beatles para Crianças’ (foto). Rec. da produção: livre. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (27), 18h; sáb. (28) e dom. (29), 15h. R$ 40/R$ 120.

Kids Garden

Em um espaço no Pátio Higienópolis, crianças de 4 a 12 anos podem aprender a plantar mudas e decorar vasos em uma oficina de jardinagem. Há também área com playground para os menores, de 1 a 3 anos. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300. 14h/ 20h. Grátis. Até 5/2.

Catavento Cultural e Educacional

Mix de museu e passeio científico, ele tem cerca de 250 atrações. Entre elas, o borboletário convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Até sábado (29), o museu recebe o planetário móvel da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Coração de Heróis – O Musical

Em um quarto, dois irmãos vivem uma aventura imaginária, na qual seus brinquedos ganham vida. O musical é apresentado em português e em libras. Texto e dir. Liliane Zimermann. 50 min. Rec. Da produção: 3 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. A partir de sáb. (28). Sáb., 12h. R$ 40. Até 18/2.

Sobre o Voo

Com técnicas do teatro de sombras, o espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour. No enredo, a história de Santos Dumont é adaptada para o universo infantil. A peça é apresentada nesta edição do Fim de Semana em Família, com uma programação de oficinas. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).