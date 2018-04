Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Caio Gallucci/divulgação

Branca de Neve e Zangado

Juliana Baroni (foto) dá vida à protagonista do novo espetáculo de Mira Haar. A adaptação traz uma versão diferente do famoso conto infantil – por exemplo, o anão do título é o único que aparece na história. Dir. Mira Haar. 70 min. Livre. Teatro Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, Consolação, 3472-2229. Estreia sáb. (21). Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 12/3.

Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood

No novo filme, Didi e Dedé se voltam ao clássico de 1981, quando o grupo ainda tinha Mussum e Zacarias. Na adaptação da obra de Chico Buarque, a dupla de trapalhões está em um circo à beira da falência. Para recuperá-lo, Didi (Renato Aragão) e Karina (Letícia Colin) montam um número novo.

Chafurda!

O espetáculo utiliza objetos do cotidiano, como desentupidores, baldes e vassouras. Com eles, os palhaços da Cia. Suno interagem com o público e executam seus números circenses. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb., 14h. Grátis. Até sáb. (21).

Carrossel, o Musical

O espetáculo leva aos palcos a professora Helena e os alunos da Escola Mundial. Quando um rico empresário aparece na escola, eles entram em uma nova aventura. Dir. Fernanda Maia e Zé Henrique de Paulo. Rec. da produção: livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia 6ª (20). 6ª, 20h; sáb., 16h e 19h; dom., 11h e 15h. R$ 80/ R$ 150. Até 9/4.

Esparrama pela Janela

O espetáculo que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão faz nova temporada. Entre esquetes, a história de um morador de um prédio que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. A partir de dom. (22). Dom., 16h (em caso de chuva, o espetáculo é cancelado). Grátis. Até 12/2.