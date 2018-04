Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Pequena Orquestra Interativa estreia novo projeto no Sesc Pompeia. Foto: Gal Oppido/divulgação

Criada por integrantes da Cia. Cabelo de Maria, a Pequena Orquestra Interativa – POIN mistura diferentes estilos musicais, como klezmer e valsa, em um show animado e interativo. A partir deste sábado (14), o grupo estreia temporada de seu novo projeto, no Sesc Pompeia.

Até fevereiro, a POIN convidará grupos e artistas circenses para dividir o palco – um a cada fim de semana. O primeiro deles é o espanhol Jesus Fornies, especialista em malabares com bolas de futebol.

A programação de ‘POIN & Circo’ ainda conta com apresentações da Cia. Solas de Vento (dias 21 e 22/1), das Gêmeas Dias (28 e 29/1), do Projeto Triskle (4 e 5/2), do grupo Parlapatões (11 e 12/2) e, por fim, da Cia. do Relativo (18 e 19/2).

ONDE: Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: Estreia sáb. (14). Sáb. e dom., 12h. Até 19/2. QUANTO: R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Confira outras dicas infantis para o fim de semana:

Música no Sesc Consolação

Os sábados de janeiro no Sesc Consolação têm sido dedicados à música, com espetáculos de bandas infantis. Neste fim de semana, é a vez da Fera Neném. A programação ainda traz os Barbatuques, no dia 21/1, e o show ‘Coisinha’, do cantor China com a banda Mombojó, em 28/1. Livre. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (14), 11h. Grátis.

Tudo É Brincadeira

A Casa Bossa criou um espaço de brincadeiras para as férias. Lá, há instalação sensorial, cama de gato e até uma área especial para bebês. Rec. da produção: até 10 anos. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3º piso, 3552-1000. 15h/20h. Criança: R$ 40 (30 min.)/R$ 120 (3h). Adulto: R$ 20 (30 min.)/R$ 60 (3 horas). Até 29/1.

Barbatuquices

Novo show do Barbatuques funciona como uma ‘aula-espetáculo’, convidando adultos e crianças a criar som a partir do próprio corpo. No repertório, sucessos dos quase 20 anos de carreira do grupo. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Osasco. Tenda 1 (320 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3184-0900. Dom. (15), 15h30. Grátis.

Um Estranho com Asas

A Cia. Mevitevendo leva aos palcos a adaptação de um conto de Gabriel García Márquez. Nela, a aparição de um misterioso velho com asas transforma a vida de uma pequena vila. Dir. Marcia Fernandes e Cleber Laguna. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 19/2.