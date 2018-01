Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Banda Rauzitos é uma das atrações do Festival de Rock Infantil. Foto: Denise Cruz

Festival de Rock Infantil

O festival celebra o Dia do Rock, comemorado em 13/7, com programação para as crianças. Sobem ao palco Rauzitos (tocando Raul Seixas), Beatles para Crianças e Trupe Pé de Histórias. A agenda também conta com oficinas e performances circenses. Rec. da produção: livre. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Dom. (16), 10h/15h. Grátis.

Arraiá do Mamãe

O bloco de carnaval infantil Mamãe Eu Quero organiza sua festa julina. Com brincadeiras e comidas típicas, o grupo traz um repertório de nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos . Rec. da produção: livre. Pça. Abelardo Rocas, s/nº, Sumaré. Sáb. (15), 12h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArrMamae

O Universo Casuo

O espetáculo foi desenvolvido pelo artista Marcos Casuo, ex-integrante do Cirque du Soleil. Nele, um palhaço de um universo paralelo está preocupado com a Terra, que parece perder suas cores naturais. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. R$ 40/R$ 100.

Banda Mirim – Música para Criança?

Em suas apresentações, a trupe de 14 artistas mistura teatro, circo e música. Com direção de Marcelo Romagnoli, o novo show tem ainda a participação dos músicos Ceumar e Paulo Neto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (15), 18h; dom. (16), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

A Turma da Mônica Contra o Capitão Feio

No novo espetáculo, Mônica e sua turma enfrentam o vilão mais sujo do mundo e seus planos que ameaçam a água do planeta. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Estreia sáb. (15). Sáb. e dom., 15h (a partir de 23/7: dom., 11h30 e 15h). R$ 50/ R$ 100. Até 13/8.