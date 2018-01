Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Espetáculo musical recria obra de Lewis Carroll em cenário dos anos 1960. Foto: Alceu Neto

Alice no País do IêIêIê

No espetáculo, a diretora Carla Candiotto traz a obra de Lewis Carroll para o formato de musical. Mas a heroína é transportada para os anos 1960, ao som de Roberto Carlos, Rita Lee e muitos outros. 60 min. Rec. da produção: livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Estreia sáb. (17). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 90. Até 30/7.

Maratona Harry Potter

O 21º Cultura Inglesa Festival homenageia a escritora J.K. Rowling exibindo todos os filmes da saga Harry Potter. A maratona começa nesta sexta-feira (16), às 16h20, com ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’. No sábado (17), a primeira sessão é às 13h30, com ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’. Domingo (18), a programação é encerrada com exibição ao ar livre das duas partes de ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte’ (17h e 19h45). Neste dia, a entrada será por ordem de chegada, a partir das 14h. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Carta Branca

Na programação do Festival Internacional Sesc de Circo, o espetáculo é apresentado pela Cia. do Relativo. Em cena, quatro artistas que misturam dança com malabarismos e acrobacias. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça. Av. Fernando do Espírito S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 6ª (16), 15h. Grátis. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (17) e dom. (18), 16h. Grátis.

João, o Alfaiate – Um Herói Inusitado

A companhia Etc e Tal adapta um conto dos Irmãos Grimm. No palco, a história de um pequeno alfaiate que todos acreditam ser um valente herói. Agora, ele é incumbido de salvar seu reino. Dir. Alvaro Assad. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (18).

Fim de Semana em Família

No fim de semana da Parada do Orgulho LGBT, esta edição tem foco na diversidade. O tema é abordado na oficina ‘Brincar de Quê?’, com Mônica Cardim, às 14h. Mais tarde, às 16h, o Coletivo Sankofa monta a peça ‘Aonde Nasce o Arco-íris?’. Rec. da produção: grátis. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (17) e dom. (18), 11h30/17h. Grátis.

*Com colaboração do site Bora.aí