Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Feld Entertainment

Disney On Ice – Festival Mágico no Gelo

Este é o último fim de semana para assistir ao espetáculo. Com números de dança, patinação no gelo e música, são apresentados clássicos da Disney, como ‘A Bela e a Fera’ e ‘A Pequena Sereia’. 120 min. Livre. Ginásio Ibirapuera (5.717 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, 3887-3500. 6ª (9), 10h30, 15h30 e 19h30; sáb. (10) e dom. (11), 11h, 15h e 19h. R$ 70/R$ 320.

O Surgimento da Vida na Terra

A contação de histórias é feita pelo grupo As Clês. É narrada a aventura de duas tatus gigantes Tateca e Tatica, que despencam na terra com os índios caiapós. 35 min. Rec. da produção: livre. Sesc Interlagos. Av. Manoel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (10), 14h. Grátis.

Cora, Doce Poesia

O espetáculo apresenta de forma lúdica a vida e a obra da poetisa Cora Coralina. Com Núcleo Caboclinhas. Dir. Aline Anfilo e Geni Cavalcante. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir dom. (11). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 16/7.

Festa Junina do Brincando no Pé

O espaço de brincar Brincando no Pé organiza seu arraial neste fim de semana. Pais e filhos podem participar de brincadeiras e cantigas de roda. A festa é animada pela banda Festa de Rei. R. Pedroso de Camargo, 319, Chácara S. Antônio, 99364-6887. Dom. (11), 13h. R$ 50 (adulto + criança).

Meu Primeiro Municipal

Iniciativa do Teatro Municipal para o público infantil, a programação apresenta o espetáculo ‘João de Barro’ – uma linda homenagem a Braguinha (1907-2006), compositor de mais de 400 músicas, como ‘Pirata da Perna de Pau’, ‘Chiquita Bacana’, e ‘Turma do Funil’. Nesta montagem, os cantores do Opera Studio do teatro encenam histórias transcritas das gravações originais. Livre. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Sáb. (10), 12h. R$ 30.

*Com colaboração do Bora.aí