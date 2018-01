Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Dia de Brincar leva atividades ao Centro Esportivo Tietê. Foto: Mila Couto

Dia do Brincar

A 2ª edição do Dia de Brincar é neste sábado (27). Atividades lúdicas e jogos recreativos – como circuito com pneus, escalada, cabo de guerra, labirintos e brinquedos infláveis – garantem a diversão ao ar livre. Além disso, haverá áreas para descanso e alimentação; e apresentação de personagens do canal Nickelodeon, como Bob Esponja e Dora Aventureira. O evento tem transporte gratuito saindo do Shopping D (Av. Cruzeiro do Sul, 1.100). Rec. da produção: livre. Centro Esportivo e de Lazer Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Santana. Sáb. (27), 10h/17h. Grátis.

Lúdico

No espetáculo, a Cia. Druw une dança e artes visuais. O grupo apresenta a obra do pintor Wassily Kandinsky em uma linguagem para crianças. Dir. Cristiane Paoli Quito e Miriam Druwe. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (27) e dom. (28), 18h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Aniversário do Mamusca

O espaço Mamusca comemora seu aniversário com show da Trupe Pé de Histórias, DJ Theo Werneck, show de mágica, oficinas e lanchinho. Para os bem pequenos, de 0 a 3 anos, a festa será das 14h às 17h; para os de 3 a 6, das 17h às 20h. Rec. da produção: livre. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362- 9303. Sáb. (27), 14h/20h. R$ 120 (1 criança + 1 adulto).

A Flauta Mágica

O espetáculo é uma adaptação pela Cia. Imago da ópera de Mozart e Schikaneder, com técnicas de animação de bonecos. No palco, a aventura do príncipe Tamino que usa uma flauta mágica para resgatar a princesa Pamina. Dir. Fernando Anhê. 50 min. Rec. da produção: 3 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. A partir de sáb. (27). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 4/6.

Fim de Semana em Família

A dupla Badulaque é quem comanda as atividades desta edição no Itaú Cultural. Às 14h, eles organizam uma oficina de musicalização. Depois, às 16h, é hora do show com o duo. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (27) e dom. (28), 11h30/17h. Grátis.

