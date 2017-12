Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Peça ‘Kazuki e a Misteriosa Naomi’ estreia no Teatro Sérgio Cardoso. Foto: Roberto Ramos

Kazuki e a Misteriosa Naomi

Inspirada na lenda japonesa ‘O Pássaro do Poente’, a peça gira em torno de Kazuki, morador de uma solitária cabana em um penhasco. Ele recebe a visita da misteriosa jovem Naomi, perdida nas trilhas da região. Dir. Heitor Goldflus. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (29). Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 11/6.

Fim de Semana em Família

A atriz Cris Miguel aborda o universo de Dorival Caymmi na programação. Às 14h, ela ministra a oficina ‘Canto de Sereias e Pescadores’. Mais tarde, às 16h, é montado o espetáculo ‘Tanto Mar’. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (29) e dom. (30), 14h/17h. Grátis.

No Livro, Tudo Tem

A partir da obra de Ítalo Calvino, os diretores Carlos Escher e Cássio Brasil apresentam um país fictício, onde os governantes tiranos decretaram guerra a todos os livros. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (29). Sáb., 11h. R$ 8,50/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 27/5.

Maratona Infantil do MIS

Brincadeiras, oficinas e espetáculos fazem parte da programação. Entre as atrações, às 12h e às 16h, o Núcleo Caboclinhas apresenta a peça ‘Letras Perambulantes’. Já às 11h, 13h e 15h, há contação de histórias com a Cia. Truks. Rec. da produção: livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (30), 10h/17h. Grátis.

Barbatuques: Tum Pá

Os Barbatuques, referência internacional em música corporal, apresenta o show ‘Tum Pá’ – primeiro espetáculo do grupo totalmente dedicado às crianças. O show proporciona uma forma diferente de perceber e brincar com a sonoridade. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (29), 18h. R$ 30/R$ 40.