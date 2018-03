Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Domingo é de Maratona Infantil no MIS. Foto: Leticia Godoy

Maratona Infantil

O domingo (26) será para crianças no MIS. Entre as atrações desta edição da Maratona Infantil, haverá sessões de ioga e meditação para crianças, às 11h, 12h, 14h e 15h, intervenções circenses e o espetáculo ‘De Mentira’ da Cia. Singular, com apresentações às 12h e às 16h. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (26), 10h/17h. Grátis.

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a exposição apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’ segundo a tradição asteca. Rec. da produção: 4 anos. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis.). Até 30/6.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Banda Estralo

A Banda Estralo encerra temporada no Teatro Morumbi Shopping. Aos sábados, o grupo apresenta o show ‘Estórias de Cantar’. Já o domingo é dia de rock’n’roll, com ‘Estralando o Roque’. Rec. da produção: livre. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Chácara S. Antônio, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até dom. (26).

O Aprendiz de Feiticeiro

O espetáculo é a estreia do roteirista Antonio Calmon no teatro infantojuvenil. Inspirada na obra de Goethe, a peça traz o jovem Arthur que viaja ao passado para viver uma aventura com bruxas e dragões. Dir. Eduardo Figueiredo. 75 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até dom. (26).

Brincayoga

A vivência foi desenvolvida pela professora Renata Von Poser. Nela, a prática da ioga é apresentada às crianças com brincadeiras e cirandas. As crianças precisam estar acompanhadas. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (25) e dom. (26), 15h e 17h. Grátis (inscrição 30 min. antes).