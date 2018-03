Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Asa Campos

Aprendiz de Maestro

O projeto – uma das poucas séries de música clássica para crianças na cidade – comemora 15 anos com uma agenda de oito espetáculos protagonizados por atores, maestros e orquestras. O programa começa sábado (18) com o inédito ‘Master-Class com a Marquesa’ (foto acima), com obras de Heitor Villa Lobos, e segue com uma nova apresentação por mês, até o fim do ano. A série é uma iniciativa da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca) e a renda da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça Júlio Prestes, 16, 2344-1051. Sáb. (18), 11h. R$ 75/R$ 85.

Fim de Semana em Família

Entre as atrações deste fim de semana no Itaú Cultural, a ‘Roda Brincalalá’, às 14h, faz brincadeiras para bebês e crianças de até 7 anos. Mais tarde, às 16h, há o espetáculo ‘Uma Jornada de João e Maria’, da Cia. Nóis na Mala. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (18) e dom. (19), 14h/17h. Grátis.

Ser Criança é Natural

O Ser Criança é Natural – movimento do Instituto Romã para incentivar as crianças a brincarem livres com a natureza – convida famílias com bebês para um momento de exploração, descoberta e encantamento no Parque Alfredo Volpi. R. Eng. Oscar Americano, 480, Morumbi. Dom. (19), 9h30/12h. R$ 50. Inf.: bit.ly/SbebeMarco

Histórias de Alexandre

O Grupo 59 de Teatro faz uma adaptação da obra de Graciliano Ramos. No palco, as histórias e fanfarronices de um típico contador de histórias do sertão. Dir. Cristiane Paoli Quito. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Armazém 19 (80 lug.). R. Maria Costa, 13, V. Maria Zélia, 2081-4647. Estreia Sáb. (18). Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 9/4.

O Mundo É Grande e Pequenino

O show é comandado pelo casal Tania Khallil e Jair Oliveira. No palco, com canções próprias, eles misturam música e circo. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Chácara S. Antonio, 5183-2800. Sáb. e dom., 17h. R$ 60. Até 26/3.

