Cinco atrações infantis para o fim de semana

Adriane Galisteu interpreta a vilã Malévola em musical. Foto: Chico Audi

A Bela Adormecida

O diretor Billy Bond adapta, agora, o clássico para o formato de musical. No palco, Adriane Galisteu (foto) interpreta a vilã Malévola. 110 min. Livre. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 16h. R$ 50/R$ 100. Até 21/5.

Brasileirinhos – Música para os Bichos do Brasil

O show é comandado pelo músico Paulo Bira. Ele apresenta seu disco homônimo, ensinando às crianças curiosidades sobre a fauna brasileira. Rec. da produção: livre. Casa Mário de Andrade (40 lug.). R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Sáb. (6), 16h. Grátis (inscrição: bit.ly/BRCriancas).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feira do Re-criar

O Grupo de Pais Colégio Oswald promove, neste sábado (6), a feira – com oficinas, palestras, estandes gastronômicos, shows e bazar. Para as crianças, haverá atividades ao longo do dia com a equipe da Oficina Toka e uma ‘aula-show’ com os Barbatuques (foto), às 16h. Colégio Oswald de Andrade. R. Cerro Corá, 2.375, Lapa. Sáb. (6), 10h/17h. Grátis (oficinas e palestras, R$ 10; show Barbatuques, contribuição mínima de R$ 10).

Sobre o Voo

Com técnicas do teatro de sombras, o espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour. No enredo, a história de Santos Dumont é adaptada para crianças. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. A partir de dom. (7). Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/6.

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a exposição apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’, segundo a tradição asteca. Rec. da produção: 4 anos. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis.). Até 30/6.