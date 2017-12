Cinco atrações infantis para o fim de semana

Foto: Phelipe Silveira

O Circo Fubanguinho

A Trupe Lona Preta (acima) se inspirou nas charangas, farsas e bufonarias. Com muita música, dois palhaços são demitidos de um circo, mas fazem de tudo para voltar. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (21). Sáb., dom. e fer., 17h. Grátis. Até 1º/5.

Meu Primeiro Municipal

A série de música erudita tem programas voltados para crianças. No sábado (22), os alunos da Escola de Dança de São Paulo apresentam ‘Estudos de Repertório’, com trechos de obras clássicas. 60 min. Rec. da produção: livre. Theatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (22), 12h. R$ 6.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nerina – A Ovelha Negra

A peça do Maracujá Laboratório de Artes é baseada na obra de Michele Iacocca. A história de Nerina, uma ovelha negra que não é aceita em seu rebanho. Dir. Fernanda Maia e Sidnei Caria. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-770. Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (23).

Peter Pan

O diretor Billy Bond apresenta mais uma adaptação de clássicos infantis. No musical, as aventuras na Terra do Nunca ganham efeitos especiais e 27 artistas que cantam e dançam. 110 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até dom. (23).

Festival #JuntosBuscamos

Organizado pelo Goethe-Institut, o festival comemora o Dia Internacional do Livro. Entre as atrações, há show da Pequena Orquestra Interativa, às 16h, e feira de troca de livros. Rec. da produção: livre. Pq. da Água Branca. Espaço de Leitura. R. Min. Godói, 180, Perdizes. Dom. (23), 11h/17h. Grátis.

Quer receber dicas culturais e gastronômicas em São Paulo? Clique aqui e assine a newsletter do Divirta-se.