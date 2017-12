Cinco atrações infantis para o feriado em SP

Cia. Truks encerra temporada de ‘Expedição Pacífico’. Foto: Alberto Rocha/divulgação

Expedição Pacífico

A Cia. Truks faz uma alegoria à famosa ilha de lixo no Pacífico no espetáculo. Com ajuda de bonecos e objetos, a montagem traz dois catadores que transformam o aglomerado de resíduos em um mundo fantástico. Dir. Henrique Sitchin. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (7), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Grupo Tiquequê – Gigantinho

No palco, o grupo une música com teatro, narração de histórias e brincadeiras. O show é do DVD ‘O Gigante (Ao Vivo)’, gravado em 2015. 60 min. Rec. da produção: livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 4ª (7), 15h e 17h. R$ 60/R$ 80.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília

Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família desce a montanha na direção do reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história. Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. A partir de 4ª (7). Dom., 14h. Sessão extra: 4ª (7), 16h. R$ 5/R$ 17. Até 12/10.

Os Três Porquinhos – O Musical

Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. 4ª (7), 16h15. R$ 50. Até 26/11.

Zoo-Ilógico

No espetáculo, a Cia. Truks utiliza técnicas do teatro de objetos para contar a história de dois irmãos em um zoológico. A partir de objetos do cotidiano, como pratos, talheres e bacias, os atores criam os animais animados da história. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (7), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).