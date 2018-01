Cinco atrações infantis para aproveitar o fim de semana

Foto: divulgação

Kubo e as Cordas Mágicas

O universo fantástico do Oriente é o pano de fundo do novo filme do estúdio Laika, que estreia nesta quinta-feira (13). Com direção de Travis Knight, o filme conta a história de Kubo, que vive uma vida pacata até um inimigo do passado ameaçá-lo. Para sobreviver, ele terá de procurar uma armadura mágica de seu pai, que morreu quando ele ainda era um bebê. Rec. da produção: livre.

Divagar e Sempre

O espetáculo circense é da dupla de palhaças Las Cabaças. No enredo, Bifi e Quinan partem em uma viagem de canoa pela floresta amazônica, procurando um lugar utópico. Com Juliana Balsalobre e Marina Quinan. Dir. Luciana Viacava. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (14) e sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 6/R$ 20.

VaiqueuVoo

Os Irmãos Sabatino contam a história da aviação no espetáculo. Com a linguagem do circo, eles percorrem a trajetória dos grandes aviadores da década de 1930. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. Oficina Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. Sáb. (15), 16h. Grátis.

MC Soffia

Criada em uma família de ativistas, a cantora mirim tem conquistado a cena musical paulistana. Com o hip-hop e a poesia, ela canta músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. Rec. da produção: livre. Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. R. Franklin do Amaral, 1.575, 2233-9270. Dom. (16), 16h. Grátis.

Maratona Infantil do MIS

Teatro, brincadeiras e arte circense estão na programação. Entre os destaques da edição, o espetáculo ‘Uma Série de Surpresas’, da Cia. Fundo Falso, com sessões às 12h e às 16h. Também haverá balada para crianças. Rec. da produção: livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (16), 10h/ 17h. Grátis.