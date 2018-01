Cigana danada – ópera para crianças

CARMEN/ Cris Miguel apresenta ópera em versão mirim

A ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, ganhou versão clownesca com Carmencita, solo de Cris Miguel, que fica em cartaz até 12/4, no Sesc Pinheiros.

No espetáculo, uma palhaça com sotaque espanhol conta a história da cigana que canta, dança e encanta os homens na praça de Sevilha. Por meio de bonecos, ela também representa os demais personagens da trama.

A capacidade de improviso da atriz e a curta distância entre palco e plateia contribuem para que a obra beire um bate-papo com público – com todos os prós e contras do formato.

Entender a língua e os fatos históricos vira um desafio para as crianças nos primeiros minutos. Mas elas não se intimidam e questionam. A atriz responde, atende pedidos e decide falar em português (ou melhor, um portunhol mais compreensível). A molecada vibra, sentindo-se parte da produção.

Mais adiante, a intérprete convida alguns espectadores mirins para tocar na orquestra. E surpreende com a destreza com que dá ritmo à batucada ruidosa, formada por pequenos instrumentos.

O programa tem quatro atos, os mesmos da composição original francesa. Cada um deles é pontuado por uma placa, no início das cenas. Entretanto, entender o romance em 50 minutos não é o objetivo. Ficam a narrativa cantada e algumas das principais árias, em tradução cômica. O ator e maestro Danilo Tomic assina a direção.

Veterana na música, a sanfoneira Cris Miguel ganhou vários prêmios pela Cia. Ópera na Mala, trupe que partilhou por 15 anos com o então marido, Sérgio Serrano. O trabalho da dupla ainda pode ser visto na TV em programas como ‘Baú de Histórias’ e ‘Caderninho Verde’. Há 17 anos ela também integra o grupo étnico Mawaca.

‘Carmencita’ ainda deve engrenar tecnicamente ao longo da temporada, embora o carisma da personagem já esteja perfeito. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. Até 12/4. R$ 17. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: + de 3 anos.