Cidadão Instigado lança 'Fortaleza'

Depois de seis anos, o Cidadão Instigado volta a lançar novo disco. Segundo o guitarrista Fernando Catatau, ‘Fortaleza’ é reflexo de uma oxigenação. Regis Damasceno deixou o posto de guitarrista e foi para o baixo; o baixista Rian Batista passou a tocar violão e teclados; o tecladista Dustan Gallas virou guitarrista. Apenas o baterista Clayton não trocou de instrumento.

Cidadão Instigado

“Sugeri que a gente mudasse isso, pois passamos muito tempo fazendo shows de ‘UHUUU!’ (2009) e seria bom renovar para deixar a gente à vontade de novo. Todos já tinham intimidade com os instrumentos que tocam agora no grupo”, explica Catatau. A faixa-título é um retrato da paixão do grupo por sua cidade natal, e a sonoridade do álbum é baseada no rock, com influências de Pink Floyd e Legião Urbana.

Catatau afirma que o rock é ‘sua cultura popular’, e o álbum funciona como uma volta às raízes. “É uma sonoridade crua, que eu ouvia quando era adolescente. É algo que me remete muito à cidade, que sempre foi roqueira. As pessoas dizem que eu saí de Fortaleza, mas Fortaleza não saiu de mim.”

ONDE: Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 5ª (9), 21h30. QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.