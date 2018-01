Cida Moreira lança ‘Soledade’ no Sesc Pompeia

Após o bem-sucedido ‘A Dama Indigna’ (2011), Cida Moreira retorna ao disco com ‘Soledade’, cujo repertório ela apresenta em único show hoje (30). Batizado com o nome de uma cidade do sertão da Paraíba, o álbum é um passeio pelo Brasil de ontem e de hoje, unido pelas interpretações intensas da artista. ‘Forasteiro’, de Thiago Pethit e Hélio Flanders – gravada originalmente por Pethit em seu primeiro CD, ‘Berlim, Texas’ (2010), – foi escolhida como single, gerando videoclipe.

Além de reler canções conhecidas como ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) e ‘Construção’ (Chico Buarque), Cida recupera pérolas nada óbvias. ‘Outra Cena’ (Taiguara) e ‘Feito Um Picolé no Sol’ (Nico Nicolaiewsky) estão entre elas. Cabe de tudo no Brasil de Cida.

ONDE: Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.

QUANDO: Hoje (30), 21h.

QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.