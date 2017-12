Cícero Dias ganha retrospectiva com mais de 120 obras

Foto: Jean Louis Losi

Das referências às tradições populares até suas experiências com a abstração, o pernambucano Cícero Dias (1907-2003) construiu sua carreira entre o Brasil e a Europa – onde viveu parte da vida. A partir desta sexta-feira (21), sua obra ganha retrospectiva com 125 trabalhos, no Centro Cultural Banco do Brasil.

Para a exposição ‘Cícero Dias – Um Percurso Poético’, as curadoras Denise Mattar e Sylvia Dias, filha do artista, propuseram um trajeto por sua história e suas diferentes pesquisas artísticas. As obras foram divididas em três núcleos. O primeiro reúne as criações de início de carreira, como aquarelas influenciadas pelo imaginário nordestino, feitas entre 1925 e 1933.

Sua ida à Europa, em 1937, é contemplada por trabalhos feitos durante a 2ª Guerra Mundial e pelas primeiras experimentações com a arte abstrata. Já no terceiro núcleo está um recorte de sua produção após a guerra, quando Dias fixa residência em Paris. O foco, aqui, é sua quase predominante pesquisa sobre uma arte mais geométrica e menos figurativa.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Inauguração: 6ª (21). 9h/21h (fecha 3ª). Até 3/7. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

Ana Hupe

Selecionada pela Temporada de Projetos do Paço das Artes deste ano, a artista apresenta a mostra ‘Malungas’. Nela, Ana aborda a vida de mulheres estrangeiras no Brasil e na Alemanha por meio de fotografias e vídeos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (26). 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/6.

Foto: Sesc

Itinerância: 13ª Bienal Naïfs do Brasil

Pela primeira vez, a Bienal Naïfs do Brasil, de Piracicaba, faz itinerância aqui. Além de 126 obras de nomes que estiveram na 13ª edição, como Adão Domiciano (foto), é exibida uma seleção de criações sobre os 30 anos do evento. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Inauguração: 6ª (21). 9h/22h (dom. e fer., 9h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 2/7.

Loro Verz

O artista exibe pinturas recentes em ‘Felizmente Não Consigo Te Esquecer’. Nelas, Verz se inspirou na sensação de incapacidade de se sair de uma zona de conforto e a aflição ao planejar o futuro. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 4ª (26). 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/6.

Julian Lennon

Julian Lennon expõe duas séries fotográficas no Brasil. ‘Cycle’ reúne imagens produzidas em 2016, durante uma viagem pelo sudeste asiático. Já ‘Rock ‘N’ Roll Suíte’ inclui registros de grandes nomes da música. Leica Gallery. R. Maranhão, 600, Higienópolis, 3512-3909. Inauguração: 4ª (26). 11h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 26/6.

