No ciclo ‘Feijão Celebra Mário de Andrade’, a Cia. do Feijão lembra os 70 anos de morte do escritor com espetáculos gratuitos. A peça Armadilhas Brasileiras inaugura o evento. 120 min. 14 anos.

ONDE: Companhia do Feijão (50 lug.). R. Teodoro Baima, 68, 3259-9086.

QUANDO: 4ª (25), 20h.

QUANTO: Grátis (retirar ingresso 1h antes).