Cia. Deborah Colker dá início à Temporada de Dança do Teatro Alfa

A Temporada de Dança do Teatro Alfa começa nesta 5ª (23) com a estreia do novo espetáculo da Cia. de Dança Deborah Colker. A artista (que é a coreógrafa oficial dos Jogos Olímpicos 2016) apresenta ‘VeRo’, com movimentos que remetem a práticas esportivas. A nova obra incorpora alguns trechos de antigos espetáculos do grupo – ‘Velox’ (1975) e ‘Rota’ (1997).

O evento segue ao longo de todo o segundo semestre com outras cinco companhias reconhecidas mundo afora. São elas: Ballet de Santiago, do Chile (de 15/7 a 17/7); Sankai Juku, do Japão (dias 23/7 e 24/7); os brasileiros Grupo Corpo (de 4 /8 a 14/8) e Mimulus (22 e 23/10); e, por fim, o grupo de hip hop francês Käfig (entre os dias 5/11 e 7/11).

ONDE: Teatro Alfa (1.422 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. QUANDO: ‘VeRo’: Estreia 5ª (23). 3ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. Sessão extra: 2/7, 16h. Até 3/7. QUANTO: R$ 50/R$ 180.