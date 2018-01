Inspirado na obra do escritor Ítalo Calvino, a Cia. Artesãos do Corpo criou o espetáculo O Senhor Calvino. Com direção de Mirthes Calheiros, a obra discute o reflexo e a representação da sociedade, tomando detalhes das cenas urbanas do cotidiano, que normalmente passam ignorados ou despercebidos. 60 min. Livre.

ONDE: Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500.

QUANDO: Dom., 16h30. Até 15/3.

QUANTO: Grátis.