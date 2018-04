Churrascarias apostam em novas receitas

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

+ Para acompanhar cortes como ‘Ojo del Bife’, o miolo de contrafilé (R$ 129), ou ‘Tapa de Cuadril’, a popular picanha (R$ 133), o Corrientes 348 inclui no cardápio a ‘Papa Parrillera’ com manteiga de ervas’ (R$ 20; foto). De sobremesa, prove a panqueca com doce de leite e sorvete de creme (R$ 28).

R. Dr. Mário Ferraz, 32, Itaim Bibi, 3032-6348.

Foto: Gulamia/divulgação

A picanha servida com espaguete de palmito pupunha e tomate cereja (R$ 96; foto) é uma das sugestões de pratos ‘criados’ pelo gerente Chagas. Funcionário do Rodeio desde 1986, ele também ‘meteu a colher’ em outras receitas servidas apenas no jantar, como o carré de cordeiro com risoto (R$ 94).

R. Haddock Lobo, 1.498, Cerq. César, 3474-1333.