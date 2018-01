Churrascada no Eataly e comida mexicana no Mercado de Pinheiros estão entre os destaques para o fim de semana

O Mercado Municipal de Pinheiros passa a abrir no último domingo do mês com uma atração especial. A série Domingo de Mercado estreia com a chef mexicana Lourdes Hernández, na cozinha da Comedoria Gonzales, que fará pratos típicos como os tacos (R$ 15, 2 unid.) e as ‘Tostadas’, tortilla de milho com pasta de feijão, queijo, tomate, abacate, alface e creme azedo (R$ 13; foto). R. Pedro Cristi, 89, boxe 85, Pinheiros, 3813-8719. Dom. (28), 12h/18h.

O Eataly faz sua primeira churrascada neste sábado (27) e domingo (28), com chefs convidados no comando das grelhas, na área externa. Com DJ e pratos de R$ 20 a R$ 30, a festa terá opções como costela com polenta cremosa, da chef Lígia Karazawa, e sanduíche de pancetta com molho coreano e coleslaw picante (foto), de Paulo Yoller e Sae Young Kim. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. Olímpia, 3279-3300. Sáb. (27), 13h/23h; dom. (28), 12h/19h.