Chope com sabor de catuaba e outras dicas de bares para o fim de semana

+ Batizado de ‘Catutu’ (R$ 27, o pint; foto), o chope de carnaval da Cervejaria Nacional, do tipo Pale Ale, é feito com catuaba e lúpulos florais. Foram produzidos 500 litros, servidos a partir de hoje (9). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Dom. (11), 12h/0h; 2ª (12) a 4ª (14), 16h/0h.

NOVOS

Majestic Drinks

Dos mesmos donos do Paramount, o cardápio mantém as boas variações de gim tônica, como o ‘Tangin’ (R$ 19,90), feito com geleia caseira de tangerina, gim, água tônica e bastante gelo. Na lista de petiscos, os dadinhos de tapioca com queijo coalho (R$ 17,60; 8 unid.) e a porção de almôndegas (R$ 18, 8 unid.) são ótimos para compartilhar. R. Delfina, 130, V. Madalena, 3031-3745. 17h/23h45 (sáb., 12h/23h; dom., 12h/23h45). Sáb. (10) a 3ª (13), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 20) e a potente ‘Joana d’Arc’ (R$ 30), uma calabresa grelhada na labareda do álcool. Entre um chope Brahma (R$ 8) e outro, peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 12). R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom., 8h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9,50, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa: o ‘Ricardo Jafet’ (R$ 33) leva carne crua moída temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; 6 unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª). 2ª (12), 12h/0h. Couv. art.: R$ 9. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol e cardápio com petiscos triviais. A calabresa de provolone (R$ 48,90) é um dos sucessos. Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.), ótimas para pedir com o chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Taco

Perfeito para comer nachos (R$ 32,30) e quesadilhas (R$ 36,50/R$ 49,60), feitas com ingredientes como milho, tomate ou filé mignon, e beber uma tequila (R$ 16/R$ 42, a dose). Todos os dias, o festival de comida mexicana serve sete pratos do cardápio, mais molhos e tortilhas à vontade (R$ 59,90). R. Gabriele D’Annunzio, 1.301, Campo Belo, 5042-2858. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª). Fecha dom. (11). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Memorial

Ocupam as paredes oito TVs de plasma e um telão. Aos sábados e domingos, junto com a feijoada (R$ 49,90), tem roda de samba, regada a cerveja Original (R$ 9,90) e chope Brahma (R$ 9,80, claro; R$ 11,20, black). R. República do Iraque, 1.326, Campo Belo, 5052-7468. 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30h/1h). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

Ye Olde Pub

O cardápio da taverna lista opções como as ‘Hotwings’ (R$ 35), asinhas de frango apimentadas. Outro bom prato é o ‘Flaming Dragon’ (R$ 33), hambúrguer de 180 gramas com pimenta vermelha, chilli, muçarela e bacon. Entre as bebidas, há a cerveja Fuller’s London Pride (R$ 27). R. Augusta, 580, Consolação, 3804-3894. 18h/2h (4ª a sáb., 18h/4h). Fecha 3ª (13). Entrada: R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

