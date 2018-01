Chico César faz show de lançamento do álbum 'Estado de Poesia'; confira outras opções de música

Sexta (19)

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’, terceiro álbum do cantor e compositor.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (19), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

A Bahia é a principal inspiração de ‘Partir’, quinto álbum da cantora, com composições de João Cavalcanti, Sérgio Pererê, entre outros.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fresno

A banda lança o DVD ‘Fresno 15 Anos’. ‘Deixa o Tempo’ e ‘Eu Sou a Maré Viva’ estão no repertório.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (19), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 100 (pista 2º lote)/R$ 240 (camarote 1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Tecnobrega e pop são os elementos do trabalho do artista paraense, que alcançou visibilidade pela internet.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sexta (19), 19h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 18h).

Negra Li

Ao lado de DJ e backing vocal, a cantora apresenta sucessos da carreira, entre eles, ‘Não é Sério’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (19) e sáb. (20), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samsung Blues Festival

Flávio Guimarães, Charlie Musselwhite e Ben Harper – com show solo em formato acústico – dão continuidade ao evento hoje. Nuno Mindelis e Jimmie Vaughan, ao lado da The Tilt-a-Whirl Band e da cantora Lou Ann Barton, encerram a programação do festival na cidade no sábado (20).

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (19), 20h30 (abertura, 19h30); sáb. (20), 20h (abertura, 19h). R$ 50/R$ 900. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (20)

Fábio Jr.

O cantor apresenta show da turnê ‘O Que Importa É a Gente Ser Feliz’.

Hebraica. Centro Cívico Yitzhak Rabin (2.220 lug.) R. Dr. Alceu de Assis, 25, 3818-8888. Sáb. (20), 22h. R$ 120/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lira

‘O Labirinto e o Desmantelo’ é o segundo disco solo do artista. Com produção de Pupillo, baterista da Nação Zumbi, o álbum aproxima eletrônica e psicodelia em faixas como ‘Desamar’ e ‘O Mergulho’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sáb. (20) e dom. (21), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 12h do dia do show).

Lulu Santos

Em sua nova turnê, ‘Clubelux’, um dos principais nomes do pop nacional destaca seus grandes sucessos.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (20), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Negra Li

Samsung Blues Festival

Sepultura

Referência do heavy metal, a banda faz show em que comemora três décadas de carreira.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (20), 21h (abertura). R$ 50/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (21)

America

Na ativa desde o final dos anos 1960, Gerry Beckley e Dewey Bunnell apresentam hits como ‘A Horse With No Name’.

Citibank Hall (4.171 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (21), 20h30. R$ 180/

R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lira

3ª (23)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ é o nome do primeiro álbum solo da cantora e compositora. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas como ”Boca do Céu’, de autoria da própria Ava.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 3ª (23), 22h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Mantiqueira

Liderada por Proveta (sax alto e clarinete), a big band transporta a MPB para este tipo de formação.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (23), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (24)

Chico César

Chico César

O cantor e compositor faz show de lançamento do álbum ‘Estado de Poesia’. Entre as curiosidades do repertório, estão ‘Quero Viver’, parceria póstuma com o poeta Torquato Neto, e a faixa-título, gravada por Maria Bethânia.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (24), 22h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Formando um duo de pianos e teclados com o músico Rodrigo Tavares, a cantora apresenta o show ‘Por Onde eu For’. Ela destaca canções inéditas de seu novo EP. Dani Black participa da apresentação.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (24), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

Acompanhado pelos músicos Tonho Penhasco (guitarra) e Luiz Waack (violão de aço), o músico apresenta o show ‘Pra Marte Acústico’, versão intimista do álbum ‘Pra Marte’ (2007).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 4ª (24), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (25)

O Baú do Raul

No mês em que Raul Seixas completaria 70 anos, artistas se reúnem para interpretar seus sucessos. Marcelo Jeneci, Marcelo Nova e a banda Cachorro Grande são alguns dos escalados.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (25), 22h. R$ 85/R$ 195. Cc.: todos. Cd.: todos.

Só Baden

Os músicos Gilson Peranzzetta, Hamilton de Holanda, Marcel Powell – filho do artista – e Victor Biglione apresentam composições do violonista Baden Powell.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (25), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Suricato

Revelada no programa ‘Superstar’, a banda apresenta músicas do CD ‘Sol-te’. O grupo The Moondogs dá início à noite.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (25), 22h30 (abertura, 21h). R$ 65/

R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Cultura Inglesa Festival

O encerramento do evento, integrado à Virada Cultural, terá shows do grupo The Strypes, Gaby Amarantos – interpretando músicas de artistas ingleses – e Johnny Marr, ex-guitarrista do The Smiths.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (21), 12h (abertura). Grátis. Retirada presencial de ingressos no Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900), 14h/20h, e na bilheteria 4 do Estádio do Morumbi (Pça. Roberto Gomes Pedrosa), 10h/18h. A retirada pela internet é feita por meio do site www.livepass.com.br, com taxa de conveniência de R$ 5).

Música Clássica

Banda Sinfônica Jovem do Estado

Obras de Dmitri Shostakovich, Morton Gould e Leonard Bernstein estão no repertório do concerto. O clarinetista Luis Afonso Montanha é o solista. Mônica Giardini rege.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (19), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Chorakademie Lübeck

O grupo vocal alemão participa da temporada 2015 do Mozarteum Brasileiro. Obras de Brahms, Schubert, Schumann e Carl Orff estão no programa. A regência é do maestro Rolf Beck.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (23) e 4ª (24), 21h. R$ 120/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Falstaff

Nesta montagem da ópera de Verdi, o barítono Rodolfo Giufliani vive o amoral personagem-título.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (19), 20h; dom. (21), 17h. R$ 20/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Dausgaard e Perianes

Em concerto com participação do pianista Javier Perianes, a orquestra apresenta obras compostas por Strauss, Ravel e Carl Nielsen. Thomas Dausgaard rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (19), 21h. R$ 19,50/R$ 89. Sáb. (20), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Dausgaard rege Strauss

O tenor Stig Andersen, a soprano Gun-Brit Barkmin e a mezzo soprano Denise de Freitas interpretam trecho da ópera ‘Salomé’, de Strauss. Com regência de Thomas Dausgaard, a orquestra toca a abertura ‘Helios’, de Carl Nielsen,

e ‘Valsas Nobres e Sentimentais’, de Ravel.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (25), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 4ª (24), 14h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto de Leipzig

O grupo participa desta temporada da Cultura Artística, interpretando obras de Beethoven (‘Grande Fuga’) e Brahms (‘Quarteto em lá menor, op. 51, n.2’).

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3266-3645. 3ª (23), R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.