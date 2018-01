Chico Buarque é a grande atração do show de verão da Mangueira, que ocorre no próximo dia 27. Maria Bethânia, que a escola homenageia este ano na Sapucaí, também estará no palco.

Alcione, Maria Gadú, Carminho, Mariene de Castro, Tantinho da Mangueira e Sombrinha, além da bateria da escola de samba, são os outros convidados. A cota de 10% dos ingressos está disponível no site Ingresso Rápido. Os outros 90% são destinados a empresas.