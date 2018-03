Chegou a hora da folia

Contemporâneos ou tradicionais, os blocos tomam as ruas da cidade e trazem um repertório que vai de clássicas marchinhas a música eletrônica

Organizados pelas redes sociais ou de acordo com as tradições, os blocos de rua se multiplicam. Reúnem cada vez mais foliões e tomam a cidade até a chegada do carnaval. Uma alegria de parar o trânsito – literalmente. Para facilitar, selecionamos os cortejos mais badalados, todos gratuitos, além de festas e ensaios das escolas de samba. Fernanda Araujo e Rafael Abreu

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

>>Descolados

O bloco Ciga-nos chega neste ano a sua segunda edição. Iniciativa dos produtores culturais Denny e Don, que realizam a festa temática Venga Venga, o cordão se inspira na sonoridade dos países dos Bálcãs. No lugar de sambas e marchinhas, entram as fanfarras balcânicas, marchinhas turcas, tarantelas, músicas russas e gregas acompanhadas por uma banda, mas também tocadas por DJs. O bloco tem ainda a Ala das Ciganas, com performances da comunidade cigana de São Paulo. Sáb. (7), 16h. Praça Roosevelt (R. Guimarães Rosa), Consolação.

Depois de tentar puxar músicas de Caetano Veloso e ser ignorados pelos foliões, amigos criaram, no Rio, o Tarado Ni Você. O bloco homenageia o cantor baiano ao som de canções como ‘Odara’. Dia 14, 14h. Av. Ipiranga com Av. São João, República.

É a primeira vez do Beat Box. Iniciativa do coletivo de música eletrônica Metanol, o bloco funcionará na caçamba de um caminhão, de onde DJs tocarão footwork, techno e future beats. Dia 15, 15h. Av. Brig. Luís Antônio com R. Cincinato Braga, Bela Vista.

Com uma banda liderada por Simoninha, o escritor Marcelo Rubens Paiva de porta-estandarte e Alessandra Negrini de rainha, o Acadêmicos do Baixo Augusta mistura música de carnaval com rock. Dom. (8), 14h. R. Augusta com R. D. Antônia de Queirós, Consolação.

>>Velha guarda

Inspirado nos jumentos com caixas de som do Nordeste, o músico piauiense Emerson Boy criou o Jegue Elétrico. Ele o leva para a rua há 15 anos, com marchinhas autorais: o tema do ano é a falta d’água. Dias 14 e 15, 17h30. Pça. Benedito Calixto, Pinheiros. Dias 16 e 17, 19h. Pça. Roosevelt, Consolação.

Mais antigo da cidade, o Bloco Esfarrapado existe desde 1947. Os foliões não usam mais panelas e baldes como instrumentos, como faziam à época, mas saem com as fantasias rasgadas para manter a tradição. Dia 16, 10h. R. Conselheiro Carrão, 466, Bexiga.

Cria dos funcionários do Metrô, a Banda do Trem Elétrico surgiu em 1984. Desde então, tem desfilado todos os anos, com concursos de samba-enredo e distribuição gratuita de batidas e chope. Dia 13, 19h. R. Augusta com R. Luiz Coelho, Bela Vista.

A Banda Redonda é filha da Bandalha, criada por Plínio Marcos nos anos 1970 em resposta à pecha de ‘túmulo do samba’ de São Paulo. Com o fim da Bandalha, os atores de sua companhia formaram a banda em 1974. 2ª (9), 19h. R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque.

A Banda Gueri-Gueri surgiu no cruzamento da ruas Consolação e Oscar Freire, onde ficava o Bar Supremo, em 1986. Para animar os foliões, canções de Beth Carvalho e Jorge Ben Jor, além da marchinha do bloco: ‘Sei lá o que é gueri-gueri, ô!…’ Sáb. (7), 14h. Monumento às Bandeiras, Ibirapuera.

Fundada em 1979, a Bantantã surgiu quando professores e alunos da USP tiveram a ideia de um bloco a favor da redemocratização no Rei das Batidas, bar próximo à universidade. As marchinhas são tocadas por percussão e metais. Hoje (6), 16h. Av. Waldemar Ferreira com R. Des. Armando Fairbanks, Butantã.



>>Invasão carioca

O Viemos do Egyto tem jeitão pós-moderno. Inspirado nas fantasias egípcias e na marchinha Allah-lá Ô (‘Atravessamos o deserto do Saara…’), traz parangolés em forma de pirâmides e, num desfile em 2012, deixou o asfalto do Minhocão dourado com 30 quilos de purpurina. O som vai de marchinhas a música eletrônica, passando pelo axé. O local e o horário da concentração são, segundo eles, um ‘mistério egípcio’, a ser revelado no site. Dia 15. http://oesta.do/egyto

O Sargento Pimenta tira seu nome do famoso disco dos Beatles, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, e o tributo à banda é realizado desde o carnaval de 2010. No repertório, principalmente músicas do grupo, com foco em canções do álbum ‘Help!’, que comemora 50 anos de lançamento em 2015. Sáb. (7), 15h. Metrô Sumaré.

O bloco Bangalafumenga, criado no Rio pelo poeta Chacal e pelos músicos Rodrigo Maranhão e Celso Alvim, mistura samba e funk desde 1998. Este ano, sai mais uma vez em São Paulo, com um repertório que inclui canções como ‘Loirinha Bombril’ e ‘Fio Maravilha’. Sáb. (7), 10h. Av. Paulo VI com R. Henrique Schaumann, Sumaré.



>>Afrobrasileiros

O Cordão Kolombolo Diá Piratininga une as raízes africanas e indígenas do País. O nome escrito em uma língua banta, africana, e em tupi significa galo de São Paulo, em homenagem ao animal da bandeira angolana. Os foliões dançam marchas sambadas e autorais. Sáb. (7), 15h. R. Belmiro Braga, Vila Madalena.

Ligado a movimentos sociais, o

Bloco da Abolição tem esse nome em referência à abolição da escravatura e também de todos os preconceitos. O movimento pretende resgatar elementos históricos do carnaval: têm uma roda de samba e toca marchinhas clássicas e sambas-enredo. Dom. (8), 11h. Pça. Gen. Craveiro Lopes, Bela Vista.

O Bloco Independente Pimentas do Reino agrega integrantes das religiões do Santo Daime e da umbanda que se reuniam no mesmo terreiro. Foi lá que se formou o bloco que toca samba paulista, além de ritmos como o congo de ouro, ijexá e barravento. As fantasias deste ano, sempre relacionadas à umbanda, homenageiam Xangô, o orixá da justiça, que carrega um machado simbolizando a virtude. Sáb. (7), 14h. R. Fidalga, 900, Vila Madalena.

>>Estreantes

O Loveblock vem com pegada moderna e sustentável. Seu primeiro desfile terá emissão de carbono neutralizada pelo plantio de árvores e, no repertório, versões carnavalescas de rock alternativo e indie. Sáb. (7), 15h. R. Cojuba com R. Salvador Cardoso, Itaim Bibi.

O Espetacular Bloco da Charanga do França é iniciativa do saxofonista Thiago França e tocará sambas antigos e composições próprias. Uma proposta é que os foliões levem ‘bicicletas alegóricas’. Dia 16, 16h. R. Imaculada Conceição, 151, S. Cecília.

Surgido da festa homônima, o CalefaçãoTropicaos desfila em direção a um baile na Casa das Caldeiras, que começa às 16h. Quem puxa os foliões é a kombi ‘Tereza’, ao som de ritmos tradicionais nordestinos. Dom. (8), 12h. Parque da Água Branca.

Alceu Valença conversou com o Divirta-se sobre o Bloco Bicho Maluco Beleza, que estreia este ano na cidade.

Como será seu show nesse bloco?

Será bem semelhante ao que costumo fazer no carnaval de Pernambuco. É um repertório de frevos, maracatus, cirandas que são, junto com o caboclinho, os principais gêneros da festa pernambucana.

O que há de mais bacana na folia de Recife?

Pernambuco possui uma grande tradição de carnaval de rua. Menino, quando me mudei de São Bento do Una para Recife, fui morar na rua dos Palmares, que logo chamei de rua ‘carnavaládroma’. Fiquei encantado. Quero trazer essa atmosfera para cá.

Brincar na rua é melhor?

Não há nada como ver o povo celebrar sua cultura nas ruas.

Dia 21, 14h. Pça. Celso Delmonto, Pinheiros.



>>Para famílias

Tradicionais, os blocos e bonecões de São Luiz do Paraitinga percorrerão a região central no Festival CCBB de Carnaval. A folia começa em frente ao centro cultural e tem animação diária da banda Charanga do Quadô. Sábado (7), além dos luizenses, tem Banda Confrete, com participação de Wanderléa; domingo (8), Banda Estrambelhados (foto) e Suzana Salles. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Hoje (6), sáb. (7) e dom. (8), 12h. Grátis.

No Mamusca, a folia ocorre em dois tempos. Dia 14, às 10h e às 11h30, há confecção de capas fantásticas, no estilo parangolé. No dia 15, com ou sem a fantasia autoral, todos estão convidados para o baile ‘No Carnaval Tudo Pode, Pode Tudo’, com músicas antigas e modernas. A programação é ideal para bebês e crianças bem pequenas. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Dia 14, 10h ou 11h30. R$ 30 (oficina). Dia 15, 10h/13h. R$ 40 (criança)/R$ 60 (adulto).

O bloco nascido da união entre os grupos Furunfunfum e Sopro Brasileiro apresenta-se na Praça dos Corujas. Para a alegria da garotada, o triciclo que puxa o som transforma-se em navio e carrega uma trupe de piratas que entende de marchinhas. Chegue cedo, pois o ‘embarque’ para a aventura não costuma atrasar. Av. das Corujas, s/nº. Dia 16, 11h/12h. Grátis.

Criado em 2007, o Bloco Liberte a Ivonete tem como marca uma boneca inflável. Apesar dos trajes sensuais e da algema, seu carisma encanta adultos e crianças. A renda obtida com o ‘kit folia’ será revertida para o Projeto Locomotiva, formado por crianças que tocarão no evento. R. Verbo Divino, 1.380, Chácara S. Antônio. Sáb. (7), 14h. R$ 30.

Duas tardes são reservadas para as matinês no Clube Paineiras do Morumby. Entre confetes e serpentinas, há rincadeiras e um desfile de fantasias organizado pelo departamento sociocultural do espaço. Av. Dr. Alberto Penteado, 605, Morumbi, 3779-2000. Dias 14 e 15, 14h/18h. Grátis (sócios e crianças até 5 anos)/R$ 45 (convidados a partir de 6 anos).

Antes de sair para a festa, vale dar uma passadinha na oficina Fantasias de Carnaval. Ali, as crianças começam a brincadeira escolhendo miçangas, tecidos, fitas e outros acessórios. Em seguida, juntam as peças e transformam em vestuário. Mas fique tranquilo que a educadora Luciana Wu estará por perto para auxiliar esta fase do projeto. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Dias 14 e 15, 11h. Grátis (inscrição pelo e-mail

supervisao.sp@gentearteira.com).

Nas oficinas de Percussão Interativa, o público é convidado a tocar como se estivesse em uma escola de samba de verdade. Aprender as coreografias típicas desta temporada também faz parte do programa, destinado a adultos e crianças. Com o grupo Timbalatina, formado por um mestre e sete ritmistas. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Dias 14, 15, 16 e 17, 15h. Grátis (não é necessário fazer inscrição).

No Sesc Vila Mariana tem Zabumbando, uma oficina de instrumentos musicais que antecede o cortejo pela unidade. Esta semana, a proposta é a confecção de um tambor e uma maraca, a partir de materiais reciclados. No caminho da folia, as crianças serão divididas em alas: algumas sairão de percussionistas; outras, vestindo alegorias, como boi e cobra gigante. Concentração: Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (8), 11h e 13h30. Grátis.

Brinquedos infláveis, atividades recreativas e sorteios de brindes são algumas das atrações do Clube Esperia. A decoração da festa será inspirada na animação ‘Frozen’, da Disney. Apesar do clima bastante moderno, as tradicionais marchinhas também serão tocadas. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. Dia 17, 14h/18h. R$ 15 (sócios)/ R$ 25 (não sócios).

O Espaço de Leitura do Parque da Água Branca homenageia a cultura afro-brasileira. Sábado (7), tem forró com o grupo Sarrabulho; domingo (8), batuque de umbigada com o Sambaqui; e dia 17, o baile é comandado pela banda Chiquita Margarida. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Sáb. e dom., 15h. Grátis. Até 1º/3.

>>No salão

Sob o tema ‘Sou Moleque’, o Clube Juventus será animado pela Banda Condor’s. Nos bailes noturnos, haverá shows de passistas. Para os menores, tem concurso de fantasia no último dia de matinê. R. Juventus, 690, Pq. da Mooca, 2271-2000. Dias 14, 15, 16 e 17, 15h/18h e 23h/4h. R$ 30/R$ 50. Pacotes: R$ 96/R$ 160 (vendas até 14/2).

O Bloco da Farofa Aquática, que completa cinco anos, apresenta uma folia bem moderna. No repertório, releituras de marchinhas tradicionais e também versões humoradas para canções de Michael Jackson, Manu Chao e Guns N’Roses.

Antes e depois do show, previsto para meia-noite, tem aquecimento ao som de DJs. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros, 3459-5321. 5ª (12), 22h. R$ 30 (R$ 20, para os cem primeiros).

No CarnaUOL, o show principal será de Jorge Ben Jor, com faixas como ‘Mas Que Nada’ e ‘Fio Maravilha’. Além dele, a noite tem o samba de roda do grupo Santa Clara; o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta; e as músicas selecionadas pelos DJs Dré Guazzelli, Marina Diniz e Pedro Barbosa. Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (6), 21h30/5h. R$ 150. www.uol.com.br/carnauol

A festa Obá ganha edição especial com intervenções artísticas ao som do DJ Jonatha Cruz. Para comer, será vendido ‘Arrumadinho’, prato nordestino com feijão verde, carne de sol e queijo coalho. A diversão é organizada pelo Armazém Cultural – mas ocorre do lado de fora da casa e não tem hora para terminar. R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Dia 15, 13h. Grátis.

Com 40 anos de ziriguidum, Maria Alcina não poderia faltar no roteiro. Ela apresenta o show ‘Carnaval de Normal Bastam os Outros’. No repertório, além de marchinhas tradicionais, canções feitas para ela como ‘Eu Sou Alcina’, de Zeca Baleiro; ‘Sem Vergonha’, de Jorge Ben Jor; e ‘Dondoca’, de Adoniran Barbosa. Galeria Olido. Sala Olido. Av. São João, 473. 3331-8399. Sáb. (7), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

>>Na quadra

A ala dos compositores abre todos os ensaios da Vai-Vai, que presta homenagem a Elis Regina. Dia 12, show de encerramento com Manu Brown. R. São Vivente, 276, Bexiga, 3266-2581. Dom. (8), 3ª(10), 5ª (12), 19h. R$ 20 (dia 12, R$ 30).

A história do carnaval por meio das marchinhas é o tema da escola Acadêmicos do Tucuruvi. O ensaio, entretanto, toca de tudo um pouco. Av. Mazzei, 722, Tucuruvi, 2204-7342. Sáb. (7), 21h. R$ 20.

Mocidade Alegre, a escola tricampeã de São Paulo, promete um último ensaio emocionante, neste domingo (8). É o momento em que todas as alas se reúnem, concentram os bons pensamentos e soltam fogos de artifício. Mas prepare-se para dançar apertado – principalmente a partir das 20h, quando a bateria começa a ser tocada. Antes, tem roda de samba. R. Samarita, 1.020. Limão, 3857-7525. Dom. (8), 18h. R$ 15.

A festa na Rosas de Ouro começa com roda de samba promovida pela bateria do mestre Rafa. Em seguida, Darlan Alves canta músicas de Ivete Sangalo, Tim Maia e outros. ‘Depois da Tempestade, o Encanto!’ é o tema do samba-enredo, que se inspira em contos de fadas para narrar a superação da agremiação após a chuva que enfrentou em 2014. R. Cel. Euclides Machado, 1.066, Freguesia do Ó, 3931-4555. Hoje (6), 21h; dom. (8), 19h. R$ 20/R$ 30.

Quem quiser assistir às escolas no Sambódromo pode se preparar para os desfiles oficiais ou conferir os ensaios que ocorrem no local. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Ensaios: hoje (6), 21h; sáb. (7), 18h; dom. (8), 19h. Grátis. Desfiles: dia 13, 23h15, e dia 14, 22h30 (grupo especial); dia 15, 21h (grupo de acesso). R$ 90/R$ 2.420. www.ingressosligasp.com.br