Chefs do Soeta preparam jantar exclusivo no Tuju

Foto: divulgação

O chef Ivan Ralston convida Bárbara Verzola e Pablo Pavón , do Soeta , em Vitória (ES), para servir um jantar nesta 3ª (6), no Tuju . O menu-degustação (R$ 245) terá 20 receitas autorais, como a ‘Margarita de Manga e Ora-pro-nóbis’ (foto), uma versão comestível do drinque.

Lançado para comemorar os 5 anos do Soeta, o menu traz os pratos mais emblemáticos criados pela dupla de chefs, com ingredientes locais e técnicas modernas. Entre as receitas estão o ‘Misto-quente de Cogumelos’; o ‘Moshi de Abacate com Vinagrete de Capellini’ (foto ao lado); e ‘Barbatana de Cação, Vieira e Crista de Galo’.

R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, 2691-5548.