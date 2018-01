Chefs assinam pizzas com sabores exclusivos e outras dicas gastronômicas na cidade

Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design

+ No aniversário da Napoli Centrale, os chefs Alex Atala, Rodrigo Oliveira e Checho Gonzales assinam sabores vendidos em setembro por R$ 29. O de Atala leva queijos artesanais, folhas de mostarda e de espinafre, tomate, pinhão e mostarda de butiá (foto). Mercado de Pinheiros. R. Pedro Cristi, 89, box 83/84, 3031-1689. 10h/20h (fecha dom.). Fecha 5ª (7).

NOVOS

El Gringo

Com cartazes de filmes argentinos e o cardápio estampado na parede, serve clássicos da cozinha portenha. Para começar, há empanadas, como a de roquefort com cebola (R$ 9). Também marcam presença as clássicas tortillas (R$ 24) e a boa ‘Milanesa de Ternera’ (R$ 24), servida já picada, com vinagrete. Da grelha, saem as bistecas suína (R$ 42) e bovina (R$ 47). Os acompanhamentos, como vegetais ou as ótimas batatas rústicas com alho e alecrim, podem ser pedidos à parte, por R$ 15. Para beber, há vinho em taça (R$ 15) e drinques como o ‘Cuba Gibre’ (R$ 19). Av. Vieira de Carvalho, 179, República, 3223-3878 (48 lug.). 10h30/ 23h30 (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALEMÃO

Windhuk

Nesta casa tradicional, o pato assado com repolho roxo (R$ 77) costuma ser muito bom. Peça também a truta com alcaparras (R$ 75); o eisbein, o joelho de porco (R$ 80); e o chucrute garnie cozido (R$ 145, para três pessoas). Há ainda ‘Paprika Schnitzel’, bolinho de batata com molho de páprica e acompanhado de carne de porco, frango ou filé mignon (R$ 66,50/ R$ 87). Al. dos Arapanés, 1.400, Moema, 5044-2040 (280 lug.). 17h/0h30 (6ª, até 1h30; sáb., 11h/1h30; dom., 11h/0h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

ÁRABE

Abu Zuz

Logo na entrada, uma lanchonete serve ‘Shawarma’, sanduíche no pão sírio que pode ser recheado com carne (R$ 17,50), falafel (R$ 16) ou linguiça síria (R$ 17,50). Nos fundos, há pratos bem típicos como o ‘Uzi de Cordeiro’, massa folhada recheada com arroz marroquino, pedaços de cordeiro e castanhas de caju, acompanhada de coalhada seca – servida de 4ª e sábado (R$ 80 para dois). R. Miller, 622, Brás, 3315-9694 (60 lug.). 7h/16h30 (fecha dom. e fer.). Fecha 5ª (7). Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

A Casa do Porco

Com clima de bar, a casa do chef Jefferson Rueda é um misto de restaurante e comida de rua. Tudo a serviço do porco, que é ‘reverenciado’ no cardápio inteiro, em pratos como o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 48); e o ‘Porco 5 versões’ (R$ 72), com medalhão com bacon, pancetta, costelinha, linguiça e codeguim. Há também sanduíche de porco (R$ 17) e embutidos. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578 (57 lug.). 12h/0h (dom., até 17h). 5ª (7), 12h/ 22h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Pobre Juan

O nome deste confortável restaurante argentino é uma referência ao churrasqueiro, que passa horas em pé, esperando o ponto perfeito da carne. No menu, cortes como ‘Ojo de Bife’ (R$ 89,40, 250g; R$ 99,40, 350g) e ‘Bife Ancho’ (R$ 94,90, 340g). Entre as sobremesas, peça a panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 22,90, meia; 36,90, inteira). R. Comendador Miguel Calfat, 525, Itaim Bibi, 2397-0099 (100 lug.). 12h/15h e 19h/22h30 (6ª, 12h/16h e 19h/23h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h). 5ª (7), 12h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPANHOL

Maripili

No cardápio, pratos como o ‘Gazpacho’, sopa fria de tomates com pepinos, cebolas e pimentão (R$ 8), e a tortilha, de ovos, cebolas e batatas (R$ 9). Não deixe de provar o ‘Pan con Tomate’ (R$ 12), o ‘Rabo de Touro’ (R$ 32) ou uma porção de presunto cru (R$ 34, o Serrano; R$ 52, o Ibérico). R. Alexandre Dumas, 1.152, Chácara S. Antônio, 5181-4422 (40 lug.). 12h/22h30 (sáb., 12h/16h e 19h/22h30; dom. e fer., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Rendez-Vous

Lugar despretensioso, com comida típica dos bistrôs parisienses. A cozinha entra em operação logo cedo, com café da manhã das 8h às 12h. Depois valem as seções de ‘snacks’ e de pratos para o almoço ou jantar. Durante a semana, o menu executivo sai por R$ 35. Entre os principais, há ‘Tartare de Boeuf’ (R$ 45) e ‘Entrecôte de Angus’ (R$ 69), ao molho poivre e batata gratinada com creme e alho. Vale encerrar com o bom creme brulée (R$ 18). R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146 (60 lug.). 8h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

Abruzzi

Um casarão típico do bairro de Perdizes abriga a cantina, cujas massas artesanais são destaque. Entre elas, brilham o capelete tricolor recheado com muçarela de búfala, acompanhado por escalope ao funghi (R$ 60); o fettuccine com vitela au poivre (R$ 60); o tortelli de abóbora ao funghi com escalope (R$ 60); e o rondelle de berinjela (R$ 48). O almoço executivo inclui couvert, entrada e prato principal, por R$ 55. R. Traipu, 145, Perdizes, 3822-0074 (150 lug.). 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Kazu

Os pratos saem da cozinha em ritmo de fast-food, mas são feitos com ingredientes frescos. Os teishokus, ou pratos feitos (R$ 34/ R$ 49), incluem o bar de saladas, uma cumbuca de arroz e outra de sopa. Peça o ‘Tonkatsu’, fatias de copa de lombo empanadas (R$ 37). O sushi misto inclui 15 niguiris e oito enrolados (R$ 56). R. Thomaz Gonzaga, 84, Liberdade, 3208-6179 (100 lug.). 11h/15h30 e 18h/22h30 (sáb., 11h/15h30 e 18h/22h30; dom. e fer., 11h/15h30 e 18h/21h; fecha 2ª). Cc.: todos Cd.: todos.

PIZZARIA

Carlos Pizza

A casa tem forno comandado por Luciano Nardelli. As pizzas, individuais, são abertas e assadas a 450° C. Surpreendem pela textura e combinação as redondas cobertas com radicchio, pancetta e parmesão; escarola, amêndoas e raspas de limão-siciliano; e peperoni e picles de erva-doce (R$ 30 a R$ 54). R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017 (54 lug.). 18h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.