Chef Yann Corderon recebe Danilo Miyabara para jantar a quatro mãos no L’Amitié

Na próxima 3ª (24), o chef Yann Corderon recebe o chef Danilo Miyabara, do Sushibol, para um jantar a quatro mãos, em seu L’Amité. Servido em cinco etapas, o menu (R$ 130) inclui foie gras com redução de balsâmico, no couvert; e sushi de magret de canard (foto), como opção de principal.

R. Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919.

Confira o menu completo:

Couvert

Foie gras com redução de balsâmico e flor de sal. Djo de ovo de codorna e Djo de ikura

Entrada fria

Carpaccio de salmão gravlax

Entrada quente

Crosta de mix de cogumelos

Prato principal

Sushi de magret de canard

ou

Teppan de San Peter com bambu e ervas

Sobremesa

Torta de matchá com chocolate