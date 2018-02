Nhoque de beterraba (Foto: Rafael Wainber/Divulgação)

No comando do Figo desde o fim do ano, a jovem chef Stella Roux inclui receitas mais leves no menu, como polvo ao vinagrete de caju (R$ 48) e nhoque de beterraba ao creme de parmesão e aspargos (R$ 52; foto). Para finalizar, peça o trio de brigadeiro, com limão, capim-santo e cenoura (R$ 22).

R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193.