Chef Rouge sugere pratos mais leves para o verão

Foto: Bettina Fiuza/divulgação

No comando da cozinha do Chef Rouge, o francês Christophe Deparday adicionou receitas mais leves ao menu, caso da lagosta morna com salada fria de coco e manga (R$ 126), do tartare de robalo com croutons de queijo (R$ 88; foto) e do atum com acelga e nhoque (R$ 84).

Entre as sugestões de clássicos da casa estão a terrine de foie gras com chutney de abacaxi (R$ 88); a cavaquinha grelhada, com arroz ao camembert e molho de damasco (R$ 120); e a pescada amarela com sautée de grãos e salada de ervas (R$ 84).

R. Bela Cintra, 2.238, Jd. Paulista, 3081-7539.