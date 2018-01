Chef Renata Vanzetto abre Marakuthai for TOG

O novo empreendimento da chef Renata Vanzetto ocupa um salão na TOG, loja de mobiliário e objetos do designer francês Philippe Starck. Com jardim, um amplo bar e móveis coloridos e díspares, o Marakuthai for TOG replica boa parte do cardápio das outras duas unidades, em Ilhabela e nos Jardins, com pedidas para compartilhar – como os bolinhos de camarão com leite de coco (R$ 25) -, massas, sanduíches e pratos de inspiração litorânea com toque tailandês, como a caldeirada de camarões e lula, com arroz jasmim e farofa de dendê (R$ 64).

Colorido: móveis díspares compõem ambiente (Foto: Katiuska Sales/divulgação)

No almoço, o bufê (R$ 47) montado sobre a bancada da cozinha traz pratos bem-feitos, com frescor, e que se revezam – como a salada thai de salmão com manga, o estrogonofe de shitake e a moqueca de peixe.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: R. Iguatemi, 236, Itaim Bibi, 3078-3246.

QUANDO: 12h/15h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/16h e 18h/1h; dom., 13h/16h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.