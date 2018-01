Chef peruano Renzo Garibaldi serve menu-degustação no Tivoli São Paulo – Mofarrej

Foto: divulgação

O chef peruano Renzo Garibaldi, do Osso Carnicería & Salumeria, em Lima, encerra a temporada do restaurante Pop Up 23, no Tivoli São Paulo – Mofarrej. Até 25/6 – exceto domingo (19) –, ele serve no jantar dois menus, com quatro (R$ 250) ou sete (R$ 350) pratos, como o ‘Tartare de Wagyu’ (foto).

Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900.

Confira os menus completos da temporada:

Menu-degustação I

Tartare de wagyu

Linguiça chorizo de mel de maple

Mini hambúrguer

Assado de tira angus (Flanken)

Bife ancho angus dry age com farofa

Bife wagyu na brasa com risoto de tutano

Osso mess

Merengues nitrogenados

Menu-degustação II

Carpaccio

Costela BBQ

Mini hambúrguer

Assado de tira com chimichurri

Bife angosto angus dry age com farofa

Wagyu na brasa com salada Osso

Osso mess

Merengues nitrogenados

Menu-degustação III

Ceviche de wagyu

Torresmo de pancetta

Mini hambúrguer

Espeto de coração

Bife ancho angus dry age com farofa

Wagyu na brasa com quenelle de batatas fritas e chalaquita

Osso mess

Merengues nitrogenados

Menu à la carte

Tartare com torradas

Bife ancho angus dry age com farofa

Espinafre, champignon e toucinho na brasa

Mini hambúrguer

Osso mess

Costela BBQ

Bife angosto angus dry age com farofa